Vietata la copia. Solo per il monitoraggio. Invia un messaggio per le tue domande. L'utilizzo dei moltiplicatori non è raccomandato, fai trading con la dimensione del lotto predefinita come conto Master. L'algoritmo dell'EA non è compatibile con i moltiplicatori. Non sarà redditizio copiare con un abbonamento fisso, poiché i rendimenti sono piuttosto bassi. Ecco perché le commissioni sono elevate per scoraggiare l'iscrizione.





Se devi copiarmi, usa questo link:





Per $100 (Rischio Alto); $250 (Normale); $500 (Estremamente Conservativo) per 0,01 - Le commissioni di performance sono del 5%. Personalmente faccio trading con $100.









In futuro verranno offerti piani di trading più elevati e migliori con l'aumentare dei fondi.