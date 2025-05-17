SegnaliSezioni
Tamunoiyowunate Jenewari

JTCarcil Best Losers Win

Tamunoiyowunate Jenewari
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
375
Profit Trade:
154 (41.06%)
Loss Trade:
221 (58.93%)
Best Trade:
62.50 USD
Worst Trade:
-23.54 USD
Profitto lordo:
505.15 USD (32 364 pips)
Perdita lorda:
-621.59 USD (30 891 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
40.43%
Massimo carico di deposito:
113.74%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
189 (50.40%)
Short Trade:
186 (49.60%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-117.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.98 USD (12)
Crescita mensile:
69.98%
Previsione annuale:
849.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.82 USD
Massimale:
297.08 USD (95.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.44% (297.08 USD)
Per equità:
35.54% (7.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 240
AUDJPY 110
GBPJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -70
AUDJPY 50
GBPJPY -97
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.50 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +10.15 USD
Massima perdita consecutiva: -117.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.72 × 60
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 25
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 183
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 29
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 2
Tickmill-Live08
2.00 × 1
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live26
2.50 × 8
Pepperstone-Demo01
2.64 × 203
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
XMGlobal-Real 38
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live3
4.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 1
XMGlobal-Real 46
4.54 × 57
ZeroMarkets-Live-1
4.94 × 110
12 più
Vietata la copia. Solo per il monitoraggio. Invia un messaggio per le tue domande. L'utilizzo dei moltiplicatori non è raccomandato, fai trading con la dimensione del lotto predefinita come conto Master. L'algoritmo dell'EA non è compatibile con i moltiplicatori. Non sarà redditizio copiare con un abbonamento fisso, poiché i rendimenti sono piuttosto bassi. Ecco perché le commissioni sono elevate per scoraggiare l'iscrizione.

Se devi copiarmi, usa questo link:

Per $100 (Rischio Alto); $250 (Normale); $500 (Estremamente Conservativo) per 0,01 - Le commissioni di performance sono del 5%. Personalmente faccio trading con $100.


In futuro verranno offerti piani di trading più elevati e migliori con l'aumentare dei fondi.
Non ci sono recensioni
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.17 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
