- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
375
Profit Trade:
154 (41.06%)
Loss Trade:
221 (58.93%)
Best Trade:
62.50 USD
Worst Trade:
-23.54 USD
Profitto lordo:
505.15 USD (32 364 pips)
Perdita lorda:
-621.59 USD (30 891 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
40.43%
Massimo carico di deposito:
113.74%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
189 (50.40%)
Short Trade:
186 (49.60%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-117.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.98 USD (12)
Crescita mensile:
69.98%
Previsione annuale:
849.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
185.82 USD
Massimale:
297.08 USD (95.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.44% (297.08 USD)
Per equità:
35.54% (7.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|240
|AUDJPY
|110
|GBPJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-70
|AUDJPY
|50
|GBPJPY
|-97
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.50 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +10.15 USD
Massima perdita consecutiva: -117.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.72 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|0.72 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 183
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 29
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|2.50 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|2.64 × 203
|
ICMarketsSC-Live31
|3.09 × 11
|
XMGlobal-Real 38
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|4.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|4.54 × 57
|
ZeroMarkets-Live-1
|4.94 × 110
Vietata la copia. Solo per il monitoraggio. Invia un messaggio per le tue domande. L'utilizzo dei moltiplicatori non è raccomandato, fai trading con la dimensione del lotto predefinita come conto Master. L'algoritmo dell'EA non è compatibile con i moltiplicatori. Non sarà redditizio copiare con un abbonamento fisso, poiché i rendimenti sono piuttosto bassi. Ecco perché le commissioni sono elevate per scoraggiare l'iscrizione.
Se devi copiarmi, usa questo link:
Per $100 (Rischio Alto); $250 (Normale); $500 (Estremamente Conservativo) per 0,01 - Le commissioni di performance sono del 5%. Personalmente faccio trading con $100.
In futuro verranno offerti piani di trading più elevati e migliori con l'aumentare dei fondi.
Non ci sono recensioni
