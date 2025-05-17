- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
375
Bénéfice trades:
154 (41.06%)
Perte trades:
221 (58.93%)
Meilleure transaction:
62.50 USD
Pire transaction:
-23.54 USD
Bénéfice brut:
505.15 USD (32 364 pips)
Perte brute:
-621.59 USD (30 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
40.43%
Charge de dépôt maximale:
113.74%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
189 (50.40%)
Courts trades:
186 (49.60%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-2.81 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-117.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.98 USD (12)
Croissance mensuelle:
69.98%
Prévision annuelle:
849.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
185.82 USD
Maximal:
297.08 USD (95.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.44% (297.08 USD)
Par fonds propres:
35.54% (7.04 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|240
|AUDJPY
|110
|GBPJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-70
|AUDJPY
|50
|GBPJPY
|-97
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|3K
|AUDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +62.50 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +10.15 USD
Perte consécutive maximale: -117.98 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.72 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|0.72 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 183
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 29
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|2.50 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|2.64 × 203
|
ICMarketsSC-Live31
|3.09 × 11
|
XMGlobal-Real 38
|3.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|4.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|4.54 × 57
|
ZeroMarkets-Live-1
|4.94 × 110
12 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Ne pas copier. Uniquement pour le suivi. Pour toute question, veuillez plutôt m'envoyer un message. L'utilisation de multiplicateurs n'est pas recommandée. Tradez avec la taille de lot par défaut du compte principal. L'algorithme de l'EA n'est pas compatible avec les multiplicateurs. Copier avec un abonnement fixe ne sera pas rentable, car les rendements sont assez faibles. C'est pourquoi les frais sont élevés pour décourager les abonnements.
Si vous souhaitez me copier, utilisez plutôt ce lien :
Pour 100 $ (risque élevé) ; 250 $ (normal) ; 500 $ (extrêmement prudent) pour 0,01 $ - Les frais de performance sont de 5 %. Personnellement, je trade avec 100 $.
Des plans de trading plus performants et plus efficaces seront proposés à l'avenir, à mesure que les fonds augmenteront.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-58%
0
0
USD
USD
84
USD
USD
21
100%
375
41%
40%
0.81
-0.31
USD
USD
95%
1:500