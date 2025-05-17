SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JTCarcil Best Losers Win
Tamunoiyowunate Jenewari

JTCarcil Best Losers Win

Tamunoiyowunate Jenewari
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
375
Bénéfice trades:
154 (41.06%)
Perte trades:
221 (58.93%)
Meilleure transaction:
62.50 USD
Pire transaction:
-23.54 USD
Bénéfice brut:
505.15 USD (32 364 pips)
Perte brute:
-621.59 USD (30 891 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
40.43%
Charge de dépôt maximale:
113.74%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
189 (50.40%)
Courts trades:
186 (49.60%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-2.81 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-117.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.98 USD (12)
Croissance mensuelle:
69.98%
Prévision annuelle:
849.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
185.82 USD
Maximal:
297.08 USD (95.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.44% (297.08 USD)
Par fonds propres:
35.54% (7.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 240
AUDJPY 110
GBPJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -70
AUDJPY 50
GBPJPY -97
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3K
AUDJPY 1.4K
GBPJPY -2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.50 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +10.15 USD
Perte consécutive maximale: -117.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.72 × 60
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 25
ICMarketsSC-Live19
0.90 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 183
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 29
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 2
Tickmill-Live08
2.00 × 1
VantageInternational-Live 14
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live26
2.50 × 8
Pepperstone-Demo01
2.64 × 203
ICMarketsSC-Live31
3.09 × 11
XMGlobal-Real 38
3.50 × 2
AdmiralMarkets-Live3
4.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
4.00 × 1
XMGlobal-Real 46
4.54 × 57
ZeroMarkets-Live-1
4.94 × 110
12 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Ne pas copier. Uniquement pour le suivi. Pour toute question, veuillez plutôt m'envoyer un message. L'utilisation de multiplicateurs n'est pas recommandée. Tradez avec la taille de lot par défaut du compte principal. L'algorithme de l'EA n'est pas compatible avec les multiplicateurs. Copier avec un abonnement fixe ne sera pas rentable, car les rendements sont assez faibles. C'est pourquoi les frais sont élevés pour décourager les abonnements.

Si vous souhaitez me copier, utilisez plutôt ce lien :

Pour 100 $ (risque élevé) ; 250 $ (normal) ; 500 $ (extrêmement prudent) pour 0,01 $ - Les frais de performance sont de 5 %. Personnellement, je trade avec 100 $.


Des plans de trading plus performants et plus efficaces seront proposés à l'avenir, à mesure que les fonds augmenteront.
Aucun avis
2025.10.05 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 10:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.17 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JTCarcil Best Losers Win
30 USD par mois
-58%
0
0
USD
84
USD
21
100%
375
41%
40%
0.81
-0.31
USD
95%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.