Ne pas copier. Uniquement pour le suivi. Pour toute question, veuillez plutôt m'envoyer un message. L'utilisation de multiplicateurs n'est pas recommandée. Tradez avec la taille de lot par défaut du compte principal. L'algorithme de l'EA n'est pas compatible avec les multiplicateurs. Copier avec un abonnement fixe ne sera pas rentable, car les rendements sont assez faibles. C'est pourquoi les frais sont élevés pour décourager les abonnements.





Si vous souhaitez me copier, utilisez plutôt ce lien :





Pour 100 $ (risque élevé) ; 250 $ (normal) ; 500 $ (extrêmement prudent) pour 0,01 $ - Les frais de performance sont de 5 %. Personnellement, je trade avec 100 $.









Des plans de trading plus performants et plus efficaces seront proposés à l'avenir, à mesure que les fonds augmenteront.