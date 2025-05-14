SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Milbars
Anton Parkhomenko

Milbars

Anton Parkhomenko
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
122 (67.03%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (32.97%)
En iyi işlem:
7.20 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
146.95 USD (3 403 pips)
Brüt zarar:
-115.95 USD (1 997 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (16.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.95 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
24.45%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
113 (62.09%)
Satış işlemleri:
69 (37.91%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-1.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.50 USD (5)
Aylık büyüme:
3.58%
Yıllık tahmin:
43.44%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.50 USD (17.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.11% (21.50 USD)
Varlığa göre:
5.32% (5.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.20 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +16.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Здравствуйте, уважаемые инвесторы

Я трейдер с 15 летним опытом торговли.

Хочу вам предложить понаблюдать за моим счетом, и в итоге принять решение о сотрудничестве.


Торговая система специально разработанная для пары EURUSD. Успешно совмещает в себе надежную техническую стратегию с дисциплинированным управлением рисками.

Технические особенности:

·       Торговля внутридневная. Входы и выходы основаны на краткосрочных движениях

·       Без мартингейла и сетки – каждая сделка независима

·       У каждой сделки есть TP/SL

 

Рекомендации:

Брокер

 Lite finance   https://www.litefinance.org/ru/?uid=1510928442

 Roboforex     https://my28.roboforex.org/en/?a=efjoj

Тип счета ECN

Кредитное плечо - 1:500 и выше 

Чтобы настроить все корректно и не терять деньги –

 Внимательно изучите руководство

 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber

 

Прошлая доходность, не является гарантией доходности в будущем!!!


İnceleme yok
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
