- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 8
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|3.86 × 678
|
VantageInternational-Live 20
|6.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|10.74 × 203
Здравствуйте, уважаемые инвесторы
Я трейдер с 15 летним опытом торговли.
Хочу вам предложить понаблюдать за моим счетом, и в итоге принять решение о сотрудничестве.
Торговая система специально разработанная для пары EURUSD. Успешно совмещает в себе надежную техническую стратегию с дисциплинированным управлением рисками.
Технические особенности:
· Торговля внутридневная. Входы и выходы основаны на краткосрочных движениях
· Без мартингейла и сетки – каждая сделка независима
· У каждой сделки есть TP/SL
Рекомендации:
Брокер
Lite finance https://www.litefinance.org/ru/?uid=1510928442
Roboforex https://my28.roboforex.org/en/?a=efjoj
Тип счета – ECN
Кредитное плечо - 1:500 и выше
Чтобы настроить все корректно и не терять деньги –
Внимательно изучите руководство
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber
Прошлая доходность, не является гарантией доходности в будущем!!!
USD
USD
USD