Anton Parkhomenko

Milbars

Anton Parkhomenko
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
182
Bénéfice trades:
122 (67.03%)
Perte trades:
60 (32.97%)
Meilleure transaction:
7.20 USD
Pire transaction:
-5.80 USD
Bénéfice brut:
146.95 USD (3 403 pips)
Perte brute:
-115.95 USD (1 997 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (16.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.95 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.04%
Charge de dépôt maximale:
24.45%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
113 (62.09%)
Courts trades:
69 (37.91%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-1.93 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.58%
Prévision annuelle:
43.44%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.50 USD (17.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.11% (21.50 USD)
Par fonds propres:
5.32% (5.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.20 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +16.95 USD
Perte consécutive maximale: -10.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Здравствуйте, уважаемые инвесторы

Я трейдер с 15 летним опытом торговли.

Хочу вам предложить понаблюдать за моим счетом, и в итоге принять решение о сотрудничестве.


Торговая система специально разработанная для пары EURUSD. Успешно совмещает в себе надежную техническую стратегию с дисциплинированным управлением рисками.

Технические особенности:

·       Торговля внутридневная. Входы и выходы основаны на краткосрочных движениях

·       Без мартингейла и сетки – каждая сделка независима

·       У каждой сделки есть TP/SL

 

Рекомендации:

Брокер

 Lite finance   https://www.litefinance.org/ru/?uid=1510928442

 Roboforex     https://my28.roboforex.org/en/?a=efjoj

Тип счета ECN

Кредитное плечо - 1:500 и выше 

Чтобы настроить все корректно и не терять деньги –

 Внимательно изучите руководство

 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber

 

Прошлая доходность, не является гарантией доходности в будущем!!!


Aucun avis
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Milbars
30 USD par mois
36%
0
0
USD
101
USD
38
97%
182
67%
0%
1.26
0.17
USD
20%
1:500
