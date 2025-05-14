SegnaliSezioni
Anton Parkhomenko

Milbars

Anton Parkhomenko
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
122 (67.03%)
Loss Trade:
60 (32.97%)
Best Trade:
7.20 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
146.95 USD (3 403 pips)
Perdita lorda:
-115.95 USD (1 997 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (16.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.95 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.04%
Massimo carico di deposito:
24.45%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
113 (62.09%)
Short Trade:
69 (37.91%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-1.93 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.50 USD (5)
Crescita mensile:
3.58%
Previsione annuale:
43.44%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.50 USD (17.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.11% (21.50 USD)
Per equità:
5.32% (5.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 182
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.20 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +16.95 USD
Massima perdita consecutiva: -10.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Здравствуйте, уважаемые инвесторы

Я трейдер с 15 летним опытом торговли.

Хочу вам предложить понаблюдать за моим счетом, и в итоге принять решение о сотрудничестве.


Торговая система специально разработанная для пары EURUSD. Успешно совмещает в себе надежную техническую стратегию с дисциплинированным управлением рисками.

Технические особенности:

·       Торговля внутридневная. Входы и выходы основаны на краткосрочных движениях

·       Без мартингейла и сетки – каждая сделка независима

·       У каждой сделки есть TP/SL

 

Рекомендации:

Брокер

 Lite finance   https://www.litefinance.org/ru/?uid=1510928442

 Roboforex     https://my28.roboforex.org/en/?a=efjoj

Тип счета ECN

Кредитное плечо - 1:500 и выше 

Чтобы настроить все корректно и не терять деньги –

 Внимательно изучите руководство

 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber

 

Прошлая доходность, не является гарантией доходности в будущем!!!


Non ci sono recensioni
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
