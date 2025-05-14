- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 8
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|3.86 × 678
|
VantageInternational-Live 20
|6.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|10.74 × 203
Здравствуйте, уважаемые инвесторы
Я трейдер с 15 летним опытом торговли.
Хочу вам предложить понаблюдать за моим счетом, и в итоге принять решение о сотрудничестве.
Торговая система специально разработанная для пары EURUSD. Успешно совмещает в себе надежную техническую стратегию с дисциплинированным управлением рисками.
Технические особенности:
· Торговля внутридневная. Входы и выходы основаны на краткосрочных движениях
· Без мартингейла и сетки – каждая сделка независима
· У каждой сделки есть TP/SL
Рекомендации:
Брокер
Lite finance https://www.litefinance.org/ru/?uid=1510928442
Roboforex https://my28.roboforex.org/en/?a=efjoj
Тип счета – ECN
Кредитное плечо - 1:500 и выше
Чтобы настроить все корректно и не терять деньги –
Внимательно изучите руководство
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/signals/signal_subscriber
Прошлая доходность, не является гарантией доходности в будущем!!!
USD
USD
USD