Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsSV-Live Server 6 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 16 DooPrime-Live 4 0.00 × 1 DPrimeVU-Live 4 0.00 × 4 HFMarketsSV-Live Server 1.13 × 76 HFMarketsSV-Live Server 5 3.79 × 81 Pepperstone-Edge01 5.22 × 27 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya