Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 275%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
301 (65.72%)
Убыточных трейдов:
157 (34.28%)
Лучший трейд:
380.64 USD
Худший трейд:
-143.56 USD
Общая прибыль:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Общий убыток:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (214.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
464.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
11.61%
Макс. загрузка депозита:
16.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.85
Длинных трейдов:
342 (74.67%)
Коротких трейдов:
116 (25.33%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
6.72 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-19.33 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-633.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.97 USD (12)
Прирост в месяц:
-20.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
633.97 USD (20.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.64% (606.61 USD)
По эквити:
38.82% (708.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 64K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +380.64 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +214.02 USD
Макс. убыток в серии: -633.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Нет отзывов
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
