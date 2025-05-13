- Прирост
Всего трейдов:
458
Прибыльных трейдов:
301 (65.72%)
Убыточных трейдов:
157 (34.28%)
Лучший трейд:
380.64 USD
Худший трейд:
-143.56 USD
Общая прибыль:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Общий убыток:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (214.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
464.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
11.61%
Макс. загрузка депозита:
16.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.85
Длинных трейдов:
342 (74.67%)
Коротких трейдов:
116 (25.33%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
6.72 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-19.33 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-633.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.97 USD (12)
Прирост в месяц:
-20.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
633.97 USD (20.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.64% (606.61 USD)
По эквити:
38.82% (708.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +380.64 USD
Худший трейд: -144 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +214.02 USD
Макс. убыток в серии: -633.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
275%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
44
99%
458
65%
12%
2.01
6.72
USD
USD
39%
1:500