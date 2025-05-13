SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SlingShort X2
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
0 avis
Fiabilité
32 semaines
1 / 2.4K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 377%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
345
Bénéfice trades:
232 (67.24%)
Perte trades:
113 (32.75%)
Meilleure transaction:
380.64 USD
Pire transaction:
-93.32 USD
Bénéfice brut:
4 779.00 USD (157 469 pips)
Perte brute:
-1 460.98 USD (80 268 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (214.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
464.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
14.87%
Charge de dépôt maximale:
16.65%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.23
Longs trades:
242 (70.14%)
Courts trades:
103 (29.86%)
Facteur de profit:
3.27
Rendement attendu:
9.62 USD
Bénéfice moyen:
20.60 USD
Perte moyenne:
-12.93 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-633.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-633.97 USD (12)
Croissance mensuelle:
21.52%
Prévision annuelle:
261.09%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.75 USD
Maximal:
633.97 USD (20.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.73% (633.97 USD)
Par fonds propres:
38.82% (708.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 345
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +380.64 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +214.02 USD
Perte consécutive maximale: -633.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
Aucun avis
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
