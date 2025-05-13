- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
301 (65.72%)
Verlusttrades:
157 (34.28%)
Bester Trade:
380.64 USD
Schlechtester Trade:
-143.56 USD
Bruttoprofit:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Bruttoverlust:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (214.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
464.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
11.61%
Max deposit load:
16.65%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.85
Long-Positionen:
342 (74.67%)
Short-Positionen:
116 (25.33%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
6.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-633.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-633.97 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-20.55%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.75 USD
Maximaler:
633.97 USD (20.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.64% (606.61 USD)
Kapital:
38.82% (708.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +380.64 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -633.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
275%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
44
99%
458
65%
12%
2.01
6.72
USD
USD
39%
1:500