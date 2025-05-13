SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SlingShort X2
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 275%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
301 (65.72%)
Verlusttrades:
157 (34.28%)
Bester Trade:
380.64 USD
Schlechtester Trade:
-143.56 USD
Bruttoprofit:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Bruttoverlust:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (214.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
464.72 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
11.61%
Max deposit load:
16.65%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.85
Long-Positionen:
342 (74.67%)
Short-Positionen:
116 (25.33%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
6.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-633.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-633.97 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-20.55%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.75 USD
Maximaler:
633.97 USD (20.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.64% (606.61 USD)
Kapital:
38.82% (708.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 64K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +380.64 USD
Schlechtester Trade: -144 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +214.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -633.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen


Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SlingShort X2
50 USD pro Monat
275%
0
0
USD
1.1K
USD
44
99%
458
65%
12%
2.01
6.72
USD
39%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.