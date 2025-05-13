- 成长
交易:
458
盈利交易:
301 (65.72%)
亏损交易:
157 (34.28%)
最好交易:
380.64 USD
最差交易:
-143.56 USD
毛利:
6 111.42 USD (225 358 pips)
毛利亏损:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
最大连续赢利:
19 (214.02 USD)
最大连续盈利:
464.72 USD (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
11.61%
最大入金加载:
16.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.85
长期交易:
342 (74.67%)
短期交易:
116 (25.33%)
利润因子:
2.01
预期回报:
6.72 USD
平均利润:
20.30 USD
平均损失:
-19.33 USD
最大连续失误:
12 (-633.97 USD)
最大连续亏损:
-633.97 USD (12)
每月增长:
-20.55%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.75 USD
最大值:
633.97 USD (20.91%)
相对跌幅:
结余:
35.64% (606.61 USD)
净值:
38.82% (708.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
