- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
301 (65.72%)
損失トレード:
157 (34.28%)
ベストトレード:
380.64 USD
最悪のトレード:
-143.56 USD
総利益:
6 111.42 USD (225 358 pips)
総損失:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
最大連続の勝ち:
19 (214.02 USD)
最大連続利益:
464.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
11.61%
最大入金額:
16.65%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.85
長いトレード:
342 (74.67%)
短いトレード:
116 (25.33%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
6.72 USD
平均利益:
20.30 USD
平均損失:
-19.33 USD
最大連続の負け:
12 (-633.97 USD)
最大連続損失:
-633.97 USD (12)
月間成長:
-20.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.75 USD
最大の:
633.97 USD (20.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.64% (606.61 USD)
エクイティによる:
38.82% (708.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +380.64 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +214.02 USD
最大連続損失: -633.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
275%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
44
99%
458
65%
12%
2.01
6.72
USD
USD
39%
1:500