シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SlingShort X2
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 275%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
458
利益トレード:
301 (65.72%)
損失トレード:
157 (34.28%)
ベストトレード:
380.64 USD
最悪のトレード:
-143.56 USD
総利益:
6 111.42 USD (225 358 pips)
総損失:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
最大連続の勝ち:
19 (214.02 USD)
最大連続利益:
464.72 USD (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
11.61%
最大入金額:
16.65%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.85
長いトレード:
342 (74.67%)
短いトレード:
116 (25.33%)
プロフィットファクター:
2.01
期待されたペイオフ:
6.72 USD
平均利益:
20.30 USD
平均損失:
-19.33 USD
最大連続の負け:
12 (-633.97 USD)
最大連続損失:
-633.97 USD (12)
月間成長:
-20.55%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.75 USD
最大の:
633.97 USD (20.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.64% (606.61 USD)
エクイティによる:
38.82% (708.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 64K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +380.64 USD
最悪のトレード: -144 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +214.02 USD
最大連続損失: -633.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録


レビューなし
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SlingShort X2
50 USD/月
275%
0
0
USD
1.1K
USD
44
99%
458
65%
12%
2.01
6.72
USD
39%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください