Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
301 (65.72%)
Transacciones Irrentables:
157 (34.28%)
Mejor transacción:
380.64 USD
Peor transacción:
-143.56 USD
Beneficio Bruto:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (214.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
464.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
11.61%
Carga máxima del depósito:
16.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.85
Transacciones Largas:
342 (74.67%)
Transacciones Cortas:
116 (25.33%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
6.72 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-19.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-633.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-633.97 USD (12)
Crecimiento al mes:
-20.55%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.75 USD
Máxima:
633.97 USD (20.91%)
Reducción relativa:
De balance:
35.64% (606.61 USD)
De fondos:
38.82% (708.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +380.64 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +214.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -633.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
