Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 275%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
458
Transacciones Rentables:
301 (65.72%)
Transacciones Irrentables:
157 (34.28%)
Mejor transacción:
380.64 USD
Peor transacción:
-143.56 USD
Beneficio Bruto:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (214.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
464.72 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
11.61%
Carga máxima del depósito:
16.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.85
Transacciones Largas:
342 (74.67%)
Transacciones Cortas:
116 (25.33%)
Factor de Beneficio:
2.01
Beneficio Esperado:
6.72 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-19.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-633.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-633.97 USD (12)
Crecimiento al mes:
-20.55%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.75 USD
Máxima:
633.97 USD (20.91%)
Reducción relativa:
De balance:
35.64% (606.61 USD)
De fondos:
38.82% (708.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 64K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +380.64 USD
Peor transacción: -144 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +214.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -633.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
HFMarketsSV-Live Server 6
4.81 × 31
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
No hay comentarios
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
