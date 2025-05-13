SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SlingShort X2
Aphiwat Chariyathaskorn

SlingShort X2

Aphiwat Chariyathaskorn
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
1 / 2.4K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 377%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
232 (67.24%)
Loss Trade:
113 (32.75%)
Best Trade:
380.64 USD
Worst Trade:
-93.32 USD
Profitto lordo:
4 779.00 USD (157 469 pips)
Perdita lorda:
-1 460.98 USD (80 268 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (214.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
464.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
14.87%
Massimo carico di deposito:
16.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
242 (70.14%)
Short Trade:
103 (29.86%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
9.62 USD
Profitto medio:
20.60 USD
Perdita media:
-12.93 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-633.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-633.97 USD (12)
Crescita mensile:
21.52%
Previsione annuale:
261.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.75 USD
Massimale:
633.97 USD (20.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.73% (633.97 USD)
Per equità:
38.82% (708.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 345
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +380.64 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +214.02 USD
Massima perdita consecutiva: -633.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 16
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server
1.13 × 76
HFMarketsSV-Live Server 5
3.79 × 81
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
Non ci sono recensioni
2025.08.28 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
