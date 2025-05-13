- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
232 (67.24%)
Loss Trade:
113 (32.75%)
Best Trade:
380.64 USD
Worst Trade:
-93.32 USD
Profitto lordo:
4 779.00 USD (157 469 pips)
Perdita lorda:
-1 460.98 USD (80 268 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (214.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
464.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
14.87%
Massimo carico di deposito:
16.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
242 (70.14%)
Short Trade:
103 (29.86%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
9.62 USD
Profitto medio:
20.60 USD
Perdita media:
-12.93 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-633.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-633.97 USD (12)
Crescita mensile:
21.52%
Previsione annuale:
261.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.75 USD
Massimale:
633.97 USD (20.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.73% (633.97 USD)
Per equità:
38.82% (708.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|345
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +380.64 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +214.02 USD
Massima perdita consecutiva: -633.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
377%
1
2.4K
USD
USD
2.3K
USD
USD
32
99%
345
67%
15%
3.27
9.62
USD
USD
39%
1:500