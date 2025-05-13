- 자본
- 축소
트레이드:
462
이익 거래:
304 (65.80%)
손실 거래:
158 (34.20%)
최고의 거래:
380.64 USD
최악의 거래:
-143.56 USD
총 수익:
6 183.70 USD (228 168 pips)
총 손실:
-3 037.02 USD (161 894 pips)
연속 최대 이익:
19 (214.02 USD)
연속 최대 이익:
464.72 USD (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
11.61%
최대 입금량:
16.65%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.96
롱(주식매수):
346 (74.89%)
숏(주식차입매도):
116 (25.11%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
6.81 USD
평균 이익:
20.34 USD
평균 손실:
-19.22 USD
연속 최대 손실:
12 (-633.97 USD)
연속 최대 손실:
-633.97 USD (12)
월별 성장률:
-28.22%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.75 USD
최대한의:
633.97 USD (20.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.64% (606.61 USD)
자본금별:
38.82% (708.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|66K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +380.64 USD
최악의 거래: -144 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +214.02 USD
연속 최대 손실: -633.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
299%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
46
99%
462
65%
12%
2.03
6.81
USD
USD
39%
1:500