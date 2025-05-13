- Crescimento
Negociações:
458
Negociações com lucro:
301 (65.72%)
Negociações com perda:
157 (34.28%)
Melhor negociação:
380.64 USD
Pior negociação:
-143.56 USD
Lucro bruto:
6 111.42 USD (225 358 pips)
Perda bruta:
-3 034.09 USD (161 602 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (214.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
464.72 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
11.61%
Depósito máximo carregado:
16.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.85
Negociações longas:
342 (74.67%)
Negociações curtas:
116 (25.33%)
Fator de lucro:
2.01
Valor esperado:
6.72 USD
Lucro médio:
20.30 USD
Perda média:
-19.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-633.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-633.97 USD (12)
Crescimento mensal:
-20.55%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.75 USD
Máximo:
633.97 USD (20.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.64% (606.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.82% (708.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|64K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +380.64 USD
Pior negociação: -144 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +214.02 USD
Máxima perda consecutiva: -633.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 16
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.13 × 76
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.79 × 81
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|4.81 × 31
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
