SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Stable Combo
Man Lung Cheung

Stable Combo

Man Lung Cheung
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 199%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 052
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (65.15%)
Zararla kapanan işlemler:
715 (34.84%)
En iyi işlem:
326.53 USD
En kötü işlem:
-142.78 USD
Brüt kâr:
5 636.12 USD (285 978 pips)
Brüt zarar:
-3 303.93 USD (234 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (52.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
434.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
60.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
941 (45.86%)
Satış işlemleri:
1 111 (54.14%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-376.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.59 USD (18)
Aylık büyüme:
8.05%
Yıllık tahmin:
97.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
491.73 USD (10.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (420.49 USD)
Varlığa göre:
49.28% (989.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 508
AUDNZD 410
GBPAUD 184
EURJPY 149
EURNZD 113
USDCAD 86
NZDCHF 76
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 723
NZDCAD 787
AUDNZD 141
GBPAUD 216
EURJPY 242
EURNZD 78
USDCAD 11
NZDCHF 135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 26K
AUDNZD -7.9K
GBPAUD 2.5K
EURJPY 1.9K
EURNZD 4.6K
USDCAD -4.2K
NZDCHF 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +326.53 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +52.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -376.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 58
ICMarketsSC-Live19
0.18 × 122
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.48 × 173
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 1162
Pepperstone-Edge12
0.64 × 847
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 381
ICMarketsSC-Live23
1.25 × 4
GlobalPrime-Live
1.25 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 53
Coinexx-Demo
1.50 × 2
ATCBrokers-Live 1
1.63 × 383
ICMarketsSC-Live05
2.03 × 38
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 37
RoboForex-ProCent-4
2.39 × 36
TickmillUK-Live03
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
FusionMarkets-Demo
4.33 × 3
Longhorn-Real2
5.54 × 28
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stable Combo
Ayda 30 USD
199%
0
0
USD
1.8K
USD
28
100%
2 052
65%
100%
1.70
1.14
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.