- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 052
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (65.15%)
Zararla kapanan işlemler:
715 (34.84%)
En iyi işlem:
326.53 USD
En kötü işlem:
-142.78 USD
Brüt kâr:
5 636.12 USD (285 978 pips)
Brüt zarar:
-3 303.93 USD (234 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (52.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
434.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
60.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
941 (45.86%)
Satış işlemleri:
1 111 (54.14%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-4.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-376.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.59 USD (18)
Aylık büyüme:
8.05%
Yıllık tahmin:
97.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
491.73 USD (10.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.77% (420.49 USD)
Varlığa göre:
49.28% (989.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|526
|NZDCAD
|508
|AUDNZD
|410
|GBPAUD
|184
|EURJPY
|149
|EURNZD
|113
|USDCAD
|86
|NZDCHF
|76
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|723
|NZDCAD
|787
|AUDNZD
|141
|GBPAUD
|216
|EURJPY
|242
|EURNZD
|78
|USDCAD
|11
|NZDCHF
|135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|25K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|-7.9K
|GBPAUD
|2.5K
|EURJPY
|1.9K
|EURNZD
|4.6K
|USDCAD
|-4.2K
|NZDCHF
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +326.53 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +52.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -376.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.10 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|0.18 × 122
|
VantageInternational-Live 7
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.48 × 173
|
ICMarketsSC-Live07
|0.59 × 1162
|
Pepperstone-Edge12
|0.64 × 847
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 381
|
ICMarketsSC-Live23
|1.25 × 4
|
GlobalPrime-Live
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 53
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|1.63 × 383
|
ICMarketsSC-Live05
|2.03 × 38
|
ICMarketsSC-Live20
|2.24 × 37
|
RoboForex-ProCent-4
|2.39 × 36
|
TickmillUK-Live03
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|4.33 × 3
|
Longhorn-Real2
|5.54 × 28
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
199%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
28
100%
2 052
65%
100%
1.70
1.14
USD
USD
49%
1:500