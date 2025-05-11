SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stable Combo
Man Lung Cheung

Stable Combo

Man Lung Cheung
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 199%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 052
Bénéfice trades:
1 337 (65.15%)
Perte trades:
715 (34.84%)
Meilleure transaction:
326.53 USD
Pire transaction:
-142.78 USD
Bénéfice brut:
5 636.12 USD (285 978 pips)
Perte brute:
-3 303.93 USD (234 601 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (52.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
434.45 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
60.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.74
Longs trades:
941 (45.86%)
Courts trades:
1 111 (54.14%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
4.22 USD
Perte moyenne:
-4.62 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-376.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-376.59 USD (18)
Croissance mensuelle:
9.48%
Prévision annuelle:
115.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
491.73 USD (10.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.77% (420.49 USD)
Par fonds propres:
49.28% (989.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 526
NZDCAD 508
AUDNZD 410
GBPAUD 184
EURJPY 149
EURNZD 113
USDCAD 86
NZDCHF 76
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 723
NZDCAD 787
AUDNZD 141
GBPAUD 216
EURJPY 242
EURNZD 78
USDCAD 11
NZDCHF 135
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 25K
NZDCAD 26K
AUDNZD -7.9K
GBPAUD 2.5K
EURJPY 1.9K
EURNZD 4.6K
USDCAD -4.2K
NZDCHF 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +326.53 USD
Pire transaction: -143 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +52.69 USD
Perte consécutive maximale: -376.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.10 × 58
ICMarketsSC-Live19
0.18 × 122
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.48 × 173
ICMarketsSC-Live07
0.59 × 1162
Pepperstone-Edge12
0.64 × 847
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 381
ICMarketsSC-Live23
1.25 × 4
GlobalPrime-Live
1.25 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 53
Coinexx-Demo
1.50 × 2
ATCBrokers-Live 1
1.63 × 383
ICMarketsSC-Live05
2.03 × 38
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 37
RoboForex-ProCent-4
2.39 × 36
TickmillUK-Live03
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
FusionMarkets-Demo
4.33 × 3
Longhorn-Real2
5.54 × 28
14 plus...
Aucun avis
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.11 14:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
