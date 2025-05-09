SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 130%
Tickmill-Live08
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 556
Kârla kapanan işlemler:
2 770 (77.89%)
Zararla kapanan işlemler:
786 (22.10%)
En iyi işlem:
398.90 USD
En kötü işlem:
-274.50 USD
Brüt kâr:
15 161.19 USD (4 785 769 pips)
Brüt zarar:
-9 363.27 USD (3 431 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (102.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
673.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
78.58%
Maks. mevduat yükü:
17.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
211
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
2 085 (58.63%)
Satış işlemleri:
1 471 (41.37%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-11.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-251.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.12 USD (12)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
34.10%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 094.05 USD (10.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (1 094.05 USD)
Varlığa göre:
29.45% (2 644.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1409
GBPJPY 576
GBPUSD 518
EURUSD 488
BTCUSD 189
USDCHF 155
AUDUSD 96
EURNZD 39
USDJPY 27
BRENT 26
EURCAD 20
GBPNZD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
GBPJPY 564
GBPUSD 452
EURUSD 601
BTCUSD 658
USDCHF 185
AUDUSD 25
EURNZD 22
USDJPY -9
BRENT -96
EURCAD 6
GBPNZD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY 22K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 4.3K
BTCUSD 1.3M
USDCHF 132
AUDUSD 733
EURNZD 2.8K
USDJPY -61
BRENT -1.1K
EURCAD 576
GBPNZD 1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.90 USD
En kötü işlem: -275 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +102.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -251.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALOMDA LAST
Ayda 30 USD
130%
0
0
USD
2.1K
USD
21
44%
3 556
77%
79%
1.61
1.63
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.