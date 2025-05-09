- Büyüme
İşlemler:
3 556
Kârla kapanan işlemler:
2 770 (77.89%)
Zararla kapanan işlemler:
786 (22.10%)
En iyi işlem:
398.90 USD
En kötü işlem:
-274.50 USD
Brüt kâr:
15 161.19 USD (4 785 769 pips)
Brüt zarar:
-9 363.27 USD (3 431 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (102.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
673.80 USD (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
78.58%
Maks. mevduat yükü:
17.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
211
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
2 085 (58.63%)
Satış işlemleri:
1 471 (41.37%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-11.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-251.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-900.12 USD (12)
Aylık büyüme:
2.80%
Yıllık tahmin:
34.10%
Algo alım-satım:
44%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 094.05 USD (10.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (1 094.05 USD)
Varlığa göre:
29.45% (2 644.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|GBPJPY
|576
|GBPUSD
|518
|EURUSD
|488
|BTCUSD
|189
|USDCHF
|155
|AUDUSD
|96
|EURNZD
|39
|USDJPY
|27
|BRENT
|26
|EURCAD
|20
|GBPNZD
|13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPJPY
|564
|GBPUSD
|452
|EURUSD
|601
|BTCUSD
|658
|USDCHF
|185
|AUDUSD
|25
|EURNZD
|22
|USDJPY
|-9
|BRENT
|-96
|EURCAD
|6
|GBPNZD
|12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|BTCUSD
|1.3M
|USDCHF
|132
|AUDUSD
|733
|EURNZD
|2.8K
|USDJPY
|-61
|BRENT
|-1.1K
|EURCAD
|576
|GBPNZD
|1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +398.90 USD
En kötü işlem: -275 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +102.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -251.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
Exness-Real18
|1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
Exness-Real14
|1.24 × 330
