- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 556
Profit Trade:
2 770 (77.89%)
Loss Trade:
786 (22.10%)
Best Trade:
398.90 USD
Worst Trade:
-274.50 USD
Profitto lordo:
15 161.19 USD (4 785 769 pips)
Perdita lorda:
-9 363.27 USD (3 431 222 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (102.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
673.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
78.58%
Massimo carico di deposito:
17.11%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
211
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
2 085 (58.63%)
Short Trade:
1 471 (41.37%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-11.91 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-251.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-900.12 USD (12)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
41.69%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 094.05 USD (10.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (1 094.05 USD)
Per equità:
29.45% (2 644.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|GBPJPY
|576
|GBPUSD
|518
|EURUSD
|488
|BTCUSD
|189
|USDCHF
|155
|AUDUSD
|96
|EURNZD
|39
|USDJPY
|27
|BRENT
|26
|EURCAD
|20
|GBPNZD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPJPY
|564
|GBPUSD
|452
|EURUSD
|601
|BTCUSD
|658
|USDCHF
|185
|AUDUSD
|25
|EURNZD
|22
|USDJPY
|-9
|BRENT
|-96
|EURCAD
|6
|GBPNZD
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|35K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|BTCUSD
|1.3M
|USDCHF
|132
|AUDUSD
|733
|EURNZD
|2.8K
|USDJPY
|-61
|BRENT
|-1.1K
|EURCAD
|576
|GBPNZD
|1.5K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +398.90 USD
Worst Trade: -275 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +102.82 USD
Massima perdita consecutiva: -251.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
|
Exness-Real14
|1.24 × 330
337 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
130%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
21
44%
3 556
77%
79%
1.61
1.63
USD
USD
29%
1:500