Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 130%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 556
Profit Trade:
2 770 (77.89%)
Loss Trade:
786 (22.10%)
Best Trade:
398.90 USD
Worst Trade:
-274.50 USD
Profitto lordo:
15 161.19 USD (4 785 769 pips)
Perdita lorda:
-9 363.27 USD (3 431 222 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (102.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
673.80 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
78.58%
Massimo carico di deposito:
17.11%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
211
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
2 085 (58.63%)
Short Trade:
1 471 (41.37%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-11.91 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-251.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-900.12 USD (12)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
41.69%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 094.05 USD (10.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.76% (1 094.05 USD)
Per equità:
29.45% (2 644.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1409
GBPJPY 576
GBPUSD 518
EURUSD 488
BTCUSD 189
USDCHF 155
AUDUSD 96
EURNZD 39
USDJPY 27
BRENT 26
EURCAD 20
GBPNZD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
GBPJPY 564
GBPUSD 452
EURUSD 601
BTCUSD 658
USDCHF 185
AUDUSD 25
EURNZD 22
USDJPY -9
BRENT -96
EURCAD 6
GBPNZD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY 22K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 4.3K
BTCUSD 1.3M
USDCHF 132
AUDUSD 733
EURNZD 2.8K
USDJPY -61
BRENT -1.1K
EURCAD 576
GBPNZD 1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.90 USD
Worst Trade: -275 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +102.82 USD
Massima perdita consecutiva: -251.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 più
Non ci sono recensioni
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALOMDA LAST
30USD al mese
130%
0
0
USD
2.1K
USD
21
44%
3 556
77%
79%
1.61
1.63
USD
29%
1:500
Copia

