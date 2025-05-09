SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 130%
Tickmill-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 556
Bénéfice trades:
2 770 (77.89%)
Perte trades:
786 (22.10%)
Meilleure transaction:
398.90 USD
Pire transaction:
-274.50 USD
Bénéfice brut:
15 161.19 USD (4 785 769 pips)
Perte brute:
-9 363.27 USD (3 431 222 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (102.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
673.80 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
78.58%
Charge de dépôt maximale:
17.11%
Dernier trade:
43 il y a des minutes
Trades par semaine:
214
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.30
Longs trades:
2 085 (58.63%)
Courts trades:
1 471 (41.37%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
1.63 USD
Bénéfice moyen:
5.47 USD
Perte moyenne:
-11.91 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-251.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-900.12 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.43%
Prévision annuelle:
41.69%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 094.05 USD (10.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.76% (1 094.05 USD)
Par fonds propres:
29.45% (2 644.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1409
GBPJPY 576
GBPUSD 518
EURUSD 488
BTCUSD 189
USDCHF 155
AUDUSD 96
EURNZD 39
USDJPY 27
BRENT 26
EURCAD 20
GBPNZD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
GBPJPY 564
GBPUSD 452
EURUSD 601
BTCUSD 658
USDCHF 185
AUDUSD 25
EURNZD 22
USDJPY -9
BRENT -96
EURCAD 6
GBPNZD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY 22K
GBPUSD 3.3K
EURUSD 4.3K
BTCUSD 1.3M
USDCHF 132
AUDUSD 733
EURNZD 2.8K
USDJPY -61
BRENT -1.1K
EURCAD 576
GBPNZD 1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.90 USD
Pire transaction: -275 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +102.82 USD
Perte consécutive maximale: -251.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALOMDA LAST
30 USD par mois
130%
0
0
USD
2.1K
USD
21
44%
3 556
77%
79%
1.61
1.63
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.