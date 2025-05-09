- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 619
盈利交易:
3 628 (78.54%)
亏损交易:
991 (21.45%)
最好交易:
398.90 USD
最差交易:
-274.50 USD
毛利:
17 308.42 USD (6 053 204 pips)
毛利亏损:
-10 100.37 USD (3 770 953 pips)
最大连续赢利:
48 (102.82 USD)
最大连续盈利:
705.47 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
69.84%
最大入金加载:
17.11%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.59
长期交易:
2 741 (59.34%)
短期交易:
1 878 (40.66%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
4.77 USD
平均损失:
-10.19 USD
最大连续失误:
16 (-251.04 USD)
最大连续亏损:
-900.12 USD (12)
每月增长:
8.88%
年度预测:
107.71%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 094.05 USD (10.58%)
相对跌幅:
结余:
13.76% (1 094.05 USD)
净值:
55.67% (1 323.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1506
|GBPJPY
|793
|GBPUSD
|719
|EURUSD
|573
|USDCHF
|267
|BTCUSD
|238
|AUDUSD
|144
|USDJPY
|118
|EURCAD
|109
|EURNZD
|107
|BRENT
|26
|GBPNZD
|15
|DE40
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|592
|GBPUSD
|588
|EURUSD
|631
|USDCHF
|211
|BTCUSD
|745
|AUDUSD
|42
|USDJPY
|-32
|EURCAD
|36
|EURNZD
|33
|BRENT
|-96
|GBPNZD
|14
|DE40
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|7.2K
|USDCHF
|-59
|BTCUSD
|2.2M
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.3K
|EURNZD
|4K
|BRENT
|-1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|DE40
|5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +398.90 USD
最差交易: -275 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +102.82 USD
最大连续亏损: -251.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
Exness-Real18
|1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
Exness-Real14
|1.24 × 330
