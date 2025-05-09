信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 619
盈利交易:
3 628 (78.54%)
亏损交易:
991 (21.45%)
最好交易:
398.90 USD
最差交易:
-274.50 USD
毛利:
17 308.42 USD (6 053 204 pips)
毛利亏损:
-10 100.37 USD (3 770 953 pips)
最大连续赢利:
48 (102.82 USD)
最大连续盈利:
705.47 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
69.84%
最大入金加载:
17.11%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.59
长期交易:
2 741 (59.34%)
短期交易:
1 878 (40.66%)
利润因子:
1.71
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
4.77 USD
平均损失:
-10.19 USD
最大连续失误:
16 (-251.04 USD)
最大连续亏损:
-900.12 USD (12)
每月增长:
8.88%
年度预测:
107.71%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 094.05 USD (10.58%)
相对跌幅:
结余:
13.76% (1 094.05 USD)
净值:
55.67% (1 323.99 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1506
GBPJPY 793
GBPUSD 719
EURUSD 573
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 109
EURNZD 107
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 592
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 36
EURNZD 33
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.3K
EURNZD 4K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +398.90 USD
最差交易: -275 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +102.82 USD
最大连续亏损: -251.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 更多...
没有评论
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
