SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 625
Negociações com lucro:
3 632 (78.52%)
Negociações com perda:
993 (21.47%)
Melhor negociação:
398.90 USD
Pior negociação:
-274.50 USD
Lucro bruto:
17 309.22 USD (6 053 325 pips)
Perda bruta:
-10 100.62 USD (3 770 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (102.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
705.47 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
69.84%
Depósito máximo carregado:
17.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
6.59
Negociações longas:
2 745 (59.35%)
Negociações curtas:
1 880 (40.65%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.56 USD
Lucro médio:
4.77 USD
Perda média:
-10.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-251.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-900.12 USD (12)
Crescimento mensal:
8.37%
Previsão anual:
104.92%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 094.05 USD (10.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.76% (1 094.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.67% (1 323.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1506
GBPJPY 795
GBPUSD 720
EURUSD 575
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 110
EURNZD 107
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 592
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 36
EURNZD 33
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.3K
EURNZD 4K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +398.90 USD
Pior negociação: -275 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +102.82 USD
Máxima perda consecutiva: -251.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 mais ...
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.