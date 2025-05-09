SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 303%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 635
Gewinntrades:
3 641 (78.55%)
Verlusttrades:
994 (21.45%)
Bester Trade:
398.90 USD
Schlechtester Trade:
-274.50 USD
Bruttoprofit:
17 327.72 USD (6 055 317 pips)
Bruttoverlust:
-10 100.66 USD (3 770 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (102.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
705.47 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
69.84%
Max deposit load:
17.11%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
6.61
Long-Positionen:
2 753 (59.40%)
Short-Positionen:
1 882 (40.60%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
1.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-251.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-900.12 USD (12)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.18%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 094.05 USD (10.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.76% (1 094.05 USD)
Kapital:
55.67% (1 323.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1510
GBPJPY 799
GBPUSD 720
EURUSD 575
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 111
EURNZD 108
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY 593
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 37
EURNZD 34
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.4K
EURNZD 4.1K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +398.90 USD
Schlechtester Trade: -275 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +102.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -251.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
noch 337 ...
Keine Bewertungen
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.