Всего трейдов:
4 618
Прибыльных трейдов:
3 627 (78.54%)
Убыточных трейдов:
991 (21.46%)
Лучший трейд:
398.90 USD
Худший трейд:
-274.50 USD
Общая прибыль:
17 308.00 USD (6 053 130 pips)
Общий убыток:
-10 100.37 USD (3 770 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (102.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
705.47 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
69.84%
Макс. загрузка депозита:
17.11%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.59
Длинных трейдов:
2 741 (59.35%)
Коротких трейдов:
1 877 (40.65%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-251.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-900.12 USD (12)
Прирост в месяц:
9.17%
Годовой прогноз:
112.34%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 094.05 USD (10.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.76% (1 094.05 USD)
По эквити:
55.67% (1 323.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1506
|GBPJPY
|792
|GBPUSD
|719
|EURUSD
|573
|USDCHF
|267
|BTCUSD
|238
|AUDUSD
|144
|USDJPY
|118
|EURCAD
|109
|EURNZD
|107
|BRENT
|26
|GBPNZD
|15
|DE40
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|591
|GBPUSD
|588
|EURUSD
|631
|USDCHF
|211
|BTCUSD
|745
|AUDUSD
|42
|USDJPY
|-32
|EURCAD
|36
|EURNZD
|33
|BRENT
|-96
|GBPNZD
|14
|DE40
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|7.2K
|USDCHF
|-59
|BTCUSD
|2.2M
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.3K
|EURNZD
|4K
|BRENT
|-1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|DE40
|5.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +398.90 USD
Худший трейд: -275 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +102.82 USD
Макс. убыток в серии: -251.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
|
Exness-Real14
|1.24 × 330
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
300%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
33
34%
4 618
78%
70%
1.71
1.56
USD
USD
56%
1:500