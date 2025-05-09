Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live15 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 10 SuperForex-ECN 0.00 × 24 ICMarkets-Live02 0.33 × 3 Tickmill02-Live 0.44 × 18 NeptuneSecurities-Live 0.68 × 22 FBS-Real-7 0.81 × 26 ICMarkets-Live22 0.91 × 1395 Exness-Real17 0.93 × 41 ICMarketsSC-Live22 0.93 × 330 Exness-Real9 0.93 × 61 ICMarketsSC-Live18 0.99 × 278 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 1.00 × 633 ICMarketsEU-Live17 1.02 × 43 FusionMarkets-Live 1.03 × 627 ICMarkets-Live05 1.03 × 36 Tickmill-Live09 1.05 × 607 ACYCapital-Live02 1.06 × 86 ICMarketsSC-Live09 1.10 × 2810 Exness-Real18 1.13 × 1803 ICMarketsSC-Live16 1.15 × 365 ICMarketsSC-Live02 1.19 × 451 Tickmill-Live10 1.23 × 622 Exness-Real14 1.24 × 330 еще 337... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика