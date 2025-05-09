СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 618
Прибыльных трейдов:
3 627 (78.54%)
Убыточных трейдов:
991 (21.46%)
Лучший трейд:
398.90 USD
Худший трейд:
-274.50 USD
Общая прибыль:
17 308.00 USD (6 053 130 pips)
Общий убыток:
-10 100.37 USD (3 770 953 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (102.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
705.47 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
69.84%
Макс. загрузка депозита:
17.11%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.59
Длинных трейдов:
2 741 (59.35%)
Коротких трейдов:
1 877 (40.65%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-10.19 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-251.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-900.12 USD (12)
Прирост в месяц:
9.17%
Годовой прогноз:
112.34%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 094.05 USD (10.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.76% (1 094.05 USD)
По эквити:
55.67% (1 323.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1506
GBPJPY 792
GBPUSD 719
EURUSD 573
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 109
EURNZD 107
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 591
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 36
EURNZD 33
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.3K
EURNZD 4K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +398.90 USD
Худший трейд: -275 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +102.82 USD
Макс. убыток в серии: -251.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
еще 337...
Нет отзывов
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALOMDA LAST
30 USD в месяц
300%
0
0
USD
2.2K
USD
33
34%
4 618
78%
70%
1.71
1.56
USD
56%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.