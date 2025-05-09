SeñalesSecciones
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 625
Transacciones Rentables:
3 632 (78.52%)
Transacciones Irrentables:
993 (21.47%)
Mejor transacción:
398.90 USD
Peor transacción:
-274.50 USD
Beneficio Bruto:
17 309.22 USD (6 053 325 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 100.62 USD (3 770 976 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (102.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
705.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
69.84%
Carga máxima del depósito:
17.11%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
6.59
Transacciones Largas:
2 745 (59.35%)
Transacciones Cortas:
1 880 (40.65%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
1.56 USD
Beneficio medio:
4.77 USD
Pérdidas medias:
-10.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-251.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-900.12 USD (12)
Crecimiento al mes:
8.54%
Pronóstico anual:
104.92%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 094.05 USD (10.58%)
Reducción relativa:
De balance:
13.76% (1 094.05 USD)
De fondos:
55.67% (1 323.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1506
GBPJPY 795
GBPUSD 720
EURUSD 575
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 110
EURNZD 107
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 592
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 36
EURNZD 33
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.3K
EURNZD 4K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +398.90 USD
Peor transacción: -275 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +102.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -251.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
otros 337...
No hay comentarios
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
