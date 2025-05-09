シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 300%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 625
利益トレード:
3 632 (78.52%)
損失トレード:
993 (21.47%)
ベストトレード:
398.90 USD
最悪のトレード:
-274.50 USD
総利益:
17 309.22 USD (6 053 325 pips)
総損失:
-10 100.62 USD (3 770 976 pips)
最大連続の勝ち:
48 (102.82 USD)
最大連続利益:
705.47 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.84%
最大入金額:
17.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.59
長いトレード:
2 745 (59.35%)
短いトレード:
1 880 (40.65%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
4.77 USD
平均損失:
-10.17 USD
最大連続の負け:
16 (-251.04 USD)
最大連続損失:
-900.12 USD (12)
月間成長:
8.01%
年間予想:
97.23%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 094.05 USD (10.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.76% (1 094.05 USD)
エクイティによる:
55.67% (1 323.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1506
GBPJPY 795
GBPUSD 720
EURUSD 575
USDCHF 267
BTCUSD 238
AUDUSD 144
USDJPY 118
EURCAD 110
EURNZD 107
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 592
GBPUSD 588
EURUSD 631
USDCHF 211
BTCUSD 745
AUDUSD 42
USDJPY -32
EURCAD 36
EURNZD 33
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY 22K
GBPUSD 13K
EURUSD 7.2K
USDCHF -59
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -3K
EURCAD 3.3K
EURNZD 4K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +398.90 USD
最悪のトレード: -275 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +102.82 USD
最大連続損失: -251.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 より多く...
レビューなし
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
