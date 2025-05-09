- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 625
利益トレード:
3 632 (78.52%)
損失トレード:
993 (21.47%)
ベストトレード:
398.90 USD
最悪のトレード:
-274.50 USD
総利益:
17 309.22 USD (6 053 325 pips)
総損失:
-10 100.62 USD (3 770 976 pips)
最大連続の勝ち:
48 (102.82 USD)
最大連続利益:
705.47 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
69.84%
最大入金額:
17.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.59
長いトレード:
2 745 (59.35%)
短いトレード:
1 880 (40.65%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.56 USD
平均利益:
4.77 USD
平均損失:
-10.17 USD
最大連続の負け:
16 (-251.04 USD)
最大連続損失:
-900.12 USD (12)
月間成長:
8.01%
年間予想:
97.23%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 094.05 USD (10.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.76% (1 094.05 USD)
エクイティによる:
55.67% (1 323.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1506
|GBPJPY
|795
|GBPUSD
|720
|EURUSD
|575
|USDCHF
|267
|BTCUSD
|238
|AUDUSD
|144
|USDJPY
|118
|EURCAD
|110
|EURNZD
|107
|BRENT
|26
|GBPNZD
|15
|DE40
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|592
|GBPUSD
|588
|EURUSD
|631
|USDCHF
|211
|BTCUSD
|745
|AUDUSD
|42
|USDJPY
|-32
|EURCAD
|36
|EURNZD
|33
|BRENT
|-96
|GBPNZD
|14
|DE40
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|7.2K
|USDCHF
|-59
|BTCUSD
|2.2M
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.3K
|EURNZD
|4K
|BRENT
|-1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|DE40
|5.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +398.90 USD
最悪のトレード: -275 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +102.82 USD
最大連続損失: -251.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
|
Exness-Real14
|1.24 × 330
