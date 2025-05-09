- 자본
트레이드:
4 699
이익 거래:
3 688 (78.48%)
손실 거래:
1 011 (21.52%)
최고의 거래:
398.90 USD
최악의 거래:
-274.50 USD
총 수익:
17 432.20 USD (6 114 446 pips)
총 손실:
-10 130.63 USD (3 773 052 pips)
연속 최대 이익:
48 (102.82 USD)
연속 최대 이익:
705.47 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
67.63%
최대 입금량:
17.11%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.67
롱(주식매수):
2 788 (59.33%)
숏(주식차입매도):
1 911 (40.67%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
4.73 USD
평균 손실:
-10.02 USD
연속 최대 손실:
16 (-251.04 USD)
연속 최대 손실:
-900.12 USD (12)
월별 성장률:
8.27%
연간 예측:
100.31%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 094.05 USD (10.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.76% (1 094.05 USD)
자본금별:
55.67% (1 323.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1522
|GBPJPY
|800
|GBPUSD
|755
|EURUSD
|582
|USDCHF
|270
|BTCUSD
|241
|AUDUSD
|144
|USDJPY
|119
|EURCAD
|111
|EURNZD
|110
|BRENT
|26
|GBPNZD
|15
|DE40
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|593
|GBPUSD
|572
|EURUSD
|631
|USDCHF
|213
|BTCUSD
|750
|AUDUSD
|42
|USDJPY
|-31
|EURCAD
|37
|EURNZD
|35
|BRENT
|-96
|GBPNZD
|14
|DE40
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|82K
|GBPJPY
|22K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|7.3K
|USDCHF
|22
|BTCUSD
|2.2M
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|-2.9K
|EURCAD
|3.4K
|EURNZD
|4.1K
|BRENT
|-1.1K
|GBPNZD
|1.7K
|DE40
|5.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
최고의 거래: +398.90 USD
최악의 거래: -275 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +102.82 USD
연속 최대 손실: -251.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 10
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.05 × 607
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 365
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
Tickmill-Live10
|1.23 × 622
|
Exness-Real14
|1.24 × 330
