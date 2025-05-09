시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ALOMDA LAST
Emad Soliman

ALOMDA LAST

Emad Soliman
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 316%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 699
이익 거래:
3 688 (78.48%)
손실 거래:
1 011 (21.52%)
최고의 거래:
398.90 USD
최악의 거래:
-274.50 USD
총 수익:
17 432.20 USD (6 114 446 pips)
총 손실:
-10 130.63 USD (3 773 052 pips)
연속 최대 이익:
48 (102.82 USD)
연속 최대 이익:
705.47 USD (7)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
67.63%
최대 입금량:
17.11%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
6.67
롱(주식매수):
2 788 (59.33%)
숏(주식차입매도):
1 911 (40.67%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
4.73 USD
평균 손실:
-10.02 USD
연속 최대 손실:
16 (-251.04 USD)
연속 최대 손실:
-900.12 USD (12)
월별 성장률:
8.27%
연간 예측:
100.31%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 094.05 USD (10.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.76% (1 094.05 USD)
자본금별:
55.67% (1 323.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1522
GBPJPY 800
GBPUSD 755
EURUSD 582
USDCHF 270
BTCUSD 241
AUDUSD 144
USDJPY 119
EURCAD 111
EURNZD 110
BRENT 26
GBPNZD 15
DE40 4
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.5K
GBPJPY 593
GBPUSD 572
EURUSD 631
USDCHF 213
BTCUSD 750
AUDUSD 42
USDJPY -31
EURCAD 37
EURNZD 35
BRENT -96
GBPNZD 14
DE40 1
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 82K
GBPJPY 22K
GBPUSD 12K
EURUSD 7.3K
USDCHF 22
BTCUSD 2.2M
AUDUSD 2.4K
USDJPY -2.9K
EURCAD 3.4K
EURNZD 4.1K
BRENT -1.1K
GBPNZD 1.7K
DE40 5.9K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +398.90 USD
최악의 거래: -275 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +102.82 USD
연속 최대 손실: -251.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 10
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.05 × 607
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 365
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Tickmill-Live10
1.23 × 622
Exness-Real14
1.24 × 330
337 더...
리뷰 없음
2025.11.08 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 10:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.23 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ALOMDA LAST
월별 30 USD
316%
0
0
USD
2.3K
USD
35
33%
4 699
78%
68%
1.72
1.55
USD
56%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.