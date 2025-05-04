- 자본
- 축소
트레이드:
1 907
이익 거래:
1 539 (80.70%)
손실 거래:
368 (19.30%)
최고의 거래:
564.61 USD
최악의 거래:
-129.74 USD
총 수익:
7 895.31 USD (374 495 pips)
총 손실:
-3 625.53 USD (211 793 pips)
연속 최대 이익:
35 (99.51 USD)
연속 최대 이익:
586.38 USD (10)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.15
롱(주식매수):
984 (51.60%)
숏(주식차입매도):
923 (48.40%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
2.24 USD
평균 이익:
5.13 USD
평균 손실:
-9.85 USD
연속 최대 손실:
6 (-643.60 USD)
연속 최대 손실:
-643.60 USD (6)
월별 성장률:
1.16%
연간 예측:
14.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
694.43 USD (2.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.13% (684.23 USD)
자본금별:
10.78% (2 180.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|527
|EURJPY-VIP
|412
|AUDSGD-VIP
|199
|AUDCAD-VIP
|197
|GBPNZD-VIP
|147
|USDSGD-VIP
|123
|AUDUSD-VIP
|122
|AUDCHF-VIP
|88
|AUDJPY-VIP
|52
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|17
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|1K
|EURJPY-VIP
|615
|AUDSGD-VIP
|221
|AUDCAD-VIP
|402
|GBPNZD-VIP
|262
|USDSGD-VIP
|331
|AUDUSD-VIP
|473
|AUDCHF-VIP
|387
|AUDJPY-VIP
|150
|CADCHF-VIP
|279
|EURCHF-VIP
|142
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|18K
|EURJPY-VIP
|27K
|AUDSGD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|16K
|GBPNZD-VIP
|26K
|USDSGD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|16K
|AUDCHF-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|10K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +564.61 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +99.51 USD
연속 최대 손실: -643.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
