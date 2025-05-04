- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 859
Negociações com lucro:
1 500 (80.68%)
Negociações com perda:
359 (19.31%)
Melhor negociação:
564.61 USD
Pior negociação:
-129.74 USD
Lucro bruto:
7 795.28 USD (364 140 pips)
Perda bruta:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (99.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
586.38 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.04
Negociações longas:
951 (51.16%)
Negociações curtas:
908 (48.84%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
5.20 USD
Perda média:
-10.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-643.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-643.60 USD (6)
Crescimento mensal:
0.59%
Previsão anual:
8.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
694.43 USD (2.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.13% (684.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.78% (2 180.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|412
|AUDSGD-VIP
|198
|AUDCAD-VIP
|194
|GBPNZD-VIP
|137
|USDSGD-VIP
|122
|AUDUSD-VIP
|121
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDJPY-VIP
|50
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|972
|EURJPY-VIP
|615
|AUDSGD-VIP
|221
|AUDCAD-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|246
|USDSGD-VIP
|329
|AUDUSD-VIP
|471
|AUDCHF-VIP
|377
|AUDJPY-VIP
|145
|CADCHF-VIP
|279
|EURCHF-VIP
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|27K
|AUDSGD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|16K
|GBPNZD-VIP
|24K
|USDSGD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|16K
|AUDCHF-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|9.3K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +564.61 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +99.51 USD
Máxima perda consecutiva: -643.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
1 859
80%
100%
2.16
2.26
USD
USD
11%
1:500