Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 859
Negociações com lucro:
1 500 (80.68%)
Negociações com perda:
359 (19.31%)
Melhor negociação:
564.61 USD
Pior negociação:
-129.74 USD
Lucro bruto:
7 795.28 USD (364 140 pips)
Perda bruta:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (99.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
586.38 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.04
Negociações longas:
951 (51.16%)
Negociações curtas:
908 (48.84%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
2.26 USD
Lucro médio:
5.20 USD
Perda média:
-10.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-643.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-643.60 USD (6)
Crescimento mensal:
0.59%
Previsão anual:
8.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
694.43 USD (2.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.13% (684.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.78% (2 180.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 412
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 194
GBPNZD-VIP 137
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 615
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 399
GBPNZD-VIP 246
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 27K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 24K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +564.61 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +99.51 USD
Máxima perda consecutiva: -643.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD por mês
22%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
1 859
80%
100%
2.16
2.26
USD
11%
1:500
