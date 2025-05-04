- Прирост
Всего трейдов:
1 856
Прибыльных трейдов:
1 497 (80.65%)
Убыточных трейдов:
359 (19.34%)
Лучший трейд:
564.61 USD
Худший трейд:
-129.74 USD
Общая прибыль:
7 792.72 USD (363 724 pips)
Общий убыток:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (99.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.04
Длинных трейдов:
949 (51.13%)
Коротких трейдов:
907 (48.87%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
5.21 USD
Средний убыток:
-10.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-643.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-643.60 USD (6)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
16.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
694.43 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (684.23 USD)
По эквити:
10.78% (2 180.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|410
|AUDSGD-VIP
|198
|AUDCAD-VIP
|194
|GBPNZD-VIP
|136
|USDSGD-VIP
|122
|AUDUSD-VIP
|121
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDJPY-VIP
|50
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|972
|EURJPY-VIP
|614
|AUDSGD-VIP
|221
|AUDCAD-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|244
|USDSGD-VIP
|329
|AUDUSD-VIP
|471
|AUDCHF-VIP
|377
|AUDJPY-VIP
|145
|CADCHF-VIP
|279
|EURCHF-VIP
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|26K
|AUDSGD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|16K
|GBPNZD-VIP
|23K
|USDSGD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|16K
|AUDCHF-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|9.3K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +564.61 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +99.51 USD
Макс. убыток в серии: -643.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
