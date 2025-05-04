СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M VT049
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 856
Прибыльных трейдов:
1 497 (80.65%)
Убыточных трейдов:
359 (19.34%)
Лучший трейд:
564.61 USD
Худший трейд:
-129.74 USD
Общая прибыль:
7 792.72 USD (363 724 pips)
Общий убыток:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (99.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.38 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.04
Длинных трейдов:
949 (51.13%)
Коротких трейдов:
907 (48.87%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
2.26 USD
Средняя прибыль:
5.21 USD
Средний убыток:
-10.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-643.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-643.60 USD (6)
Прирост в месяц:
1.28%
Годовой прогноз:
16.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
694.43 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.13% (684.23 USD)
По эквити:
10.78% (2 180.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 410
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 194
GBPNZD-VIP 136
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 614
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 399
GBPNZD-VIP 244
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 23K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +564.61 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +99.51 USD
Макс. убыток в серии: -643.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
1 856
80%
100%
2.16
2.26
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.