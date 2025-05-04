SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M VT049
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 863
Gewinntrades:
1 503 (80.67%)
Verlusttrades:
360 (19.32%)
Bester Trade:
564.61 USD
Schlechtester Trade:
-129.74 USD
Bruttoprofit:
7 804.62 USD (365 090 pips)
Bruttoverlust:
-3 603.02 USD (208 658 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (99.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
586.38 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.05
Long-Positionen:
955 (51.26%)
Short-Positionen:
908 (48.74%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
2.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-643.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-643.60 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.61%
Jahresprognose:
7.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
694.43 USD (2.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.13% (684.23 USD)
Kapital:
10.78% (2 180.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 412
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 195
GBPNZD-VIP 140
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 615
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 400
GBPNZD-VIP 251
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 27K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 24K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +564.61 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -643.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
20K
USD
35
100%
1 863
80%
100%
2.16
2.26
USD
11%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.