シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M VT049
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 859
利益トレード:
1 500 (80.68%)
損失トレード:
359 (19.31%)
ベストトレード:
564.61 USD
最悪のトレード:
-129.74 USD
総利益:
7 795.28 USD (364 140 pips)
総損失:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
最大連続の勝ち:
35 (99.51 USD)
最大連続利益:
586.38 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.04
長いトレード:
951 (51.16%)
短いトレード:
908 (48.84%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
2.26 USD
平均利益:
5.20 USD
平均損失:
-10.03 USD
最大連続の負け:
6 (-643.60 USD)
最大連続損失:
-643.60 USD (6)
月間成長:
0.58%
年間予想:
8.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
694.43 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.13% (684.23 USD)
エクイティによる:
10.78% (2 180.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 412
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 194
GBPNZD-VIP 137
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 615
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 399
GBPNZD-VIP 246
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 27K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 24K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +564.61 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +99.51 USD
最大連続損失: -643.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD/月
22%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
1 859
80%
100%
2.16
2.26
USD
11%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください