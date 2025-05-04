- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 859
利益トレード:
1 500 (80.68%)
損失トレード:
359 (19.31%)
ベストトレード:
564.61 USD
最悪のトレード:
-129.74 USD
総利益:
7 795.28 USD (364 140 pips)
総損失:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
最大連続の勝ち:
35 (99.51 USD)
最大連続利益:
586.38 USD (10)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.04
長いトレード:
951 (51.16%)
短いトレード:
908 (48.84%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
2.26 USD
平均利益:
5.20 USD
平均損失:
-10.03 USD
最大連続の負け:
6 (-643.60 USD)
最大連続損失:
-643.60 USD (6)
月間成長:
0.58%
年間予想:
8.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
694.43 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.13% (684.23 USD)
エクイティによる:
10.78% (2 180.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|412
|AUDSGD-VIP
|198
|AUDCAD-VIP
|194
|GBPNZD-VIP
|137
|USDSGD-VIP
|122
|AUDUSD-VIP
|121
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDJPY-VIP
|50
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|972
|EURJPY-VIP
|615
|AUDSGD-VIP
|221
|AUDCAD-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|246
|USDSGD-VIP
|329
|AUDUSD-VIP
|471
|AUDCHF-VIP
|377
|AUDJPY-VIP
|145
|CADCHF-VIP
|279
|EURCHF-VIP
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|27K
|AUDSGD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|16K
|GBPNZD-VIP
|24K
|USDSGD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|16K
|AUDCHF-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|9.3K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +564.61 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +99.51 USD
最大連続損失: -643.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
1 859
80%
100%
2.16
2.26
USD
USD
11%
1:500