Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 859
Transacciones Rentables:
1 500 (80.68%)
Transacciones Irrentables:
359 (19.31%)
Mejor transacción:
564.61 USD
Peor transacción:
-129.74 USD
Beneficio Bruto:
7 795.28 USD (364 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (99.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
586.38 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.86%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.04
Transacciones Largas:
951 (51.16%)
Transacciones Cortas:
908 (48.84%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
2.26 USD
Beneficio medio:
5.20 USD
Pérdidas medias:
-10.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-643.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-643.60 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
8.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
694.43 USD (2.94%)
Reducción relativa:
De balance:
3.13% (684.23 USD)
De fondos:
10.78% (2 180.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 412
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 194
GBPNZD-VIP 137
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 615
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 399
GBPNZD-VIP 246
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 27K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 24K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +564.61 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +99.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -643.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD al mes
22%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
1 859
80%
100%
2.16
2.26
USD
11%
1:500
