Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 857
盈利交易:
1 498 (80.66%)
亏损交易:
359 (19.33%)
最好交易:
564.61 USD
最差交易:
-129.74 USD
毛利:
7 793.28 USD (363 804 pips)
毛利亏损:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
最大连续赢利:
35 (99.51 USD)
最大连续盈利:
586.38 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.04
长期交易:
950 (51.16%)
短期交易:
907 (48.84%)
利润因子:
2.16
预期回报:
2.26 USD
平均利润:
5.20 USD
平均损失:
-10.03 USD
最大连续失误:
6 (-643.60 USD)
最大连续亏损:
-643.60 USD (6)
每月增长:
0.80%
年度预测:
10.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
694.43 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
3.13% (684.23 USD)
净值:
10.78% (2 180.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 411
AUDSGD-VIP 198
AUDCAD-VIP 194
GBPNZD-VIP 136
USDSGD-VIP 122
AUDUSD-VIP 121
AUDCHF-VIP 86
AUDJPY-VIP 50
CADCHF-VIP 23
EURCHF-VIP 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 972
EURJPY-VIP 614
AUDSGD-VIP 221
AUDCAD-VIP 399
GBPNZD-VIP 244
USDSGD-VIP 329
AUDUSD-VIP 471
AUDCHF-VIP 377
AUDJPY-VIP 145
CADCHF-VIP 279
EURCHF-VIP 142
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 15K
EURJPY-VIP 26K
AUDSGD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 16K
GBPNZD-VIP 23K
USDSGD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 12K
AUDJPY-VIP 9.3K
CADCHF-VIP 5.5K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +564.61 USD
最差交易: -130 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +99.51 USD
最大连续亏损: -643.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
