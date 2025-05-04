- 成长
交易:
1 857
盈利交易:
1 498 (80.66%)
亏损交易:
359 (19.33%)
最好交易:
564.61 USD
最差交易:
-129.74 USD
毛利:
7 793.28 USD (363 804 pips)
毛利亏损:
-3 600.48 USD (208 196 pips)
最大连续赢利:
35 (99.51 USD)
最大连续盈利:
586.38 USD (10)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.04
长期交易:
950 (51.16%)
短期交易:
907 (48.84%)
利润因子:
2.16
预期回报:
2.26 USD
平均利润:
5.20 USD
平均损失:
-10.03 USD
最大连续失误:
6 (-643.60 USD)
最大连续亏损:
-643.60 USD (6)
每月增长:
0.80%
年度预测:
10.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
694.43 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
3.13% (684.23 USD)
净值:
10.78% (2 180.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|411
|AUDSGD-VIP
|198
|AUDCAD-VIP
|194
|GBPNZD-VIP
|136
|USDSGD-VIP
|122
|AUDUSD-VIP
|121
|AUDCHF-VIP
|86
|AUDJPY-VIP
|50
|CADCHF-VIP
|23
|EURCHF-VIP
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|972
|EURJPY-VIP
|614
|AUDSGD-VIP
|221
|AUDCAD-VIP
|399
|GBPNZD-VIP
|244
|USDSGD-VIP
|329
|AUDUSD-VIP
|471
|AUDCHF-VIP
|377
|AUDJPY-VIP
|145
|CADCHF-VIP
|279
|EURCHF-VIP
|142
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|26K
|AUDSGD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|16K
|GBPNZD-VIP
|23K
|USDSGD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|16K
|AUDCHF-VIP
|12K
|AUDJPY-VIP
|9.3K
|CADCHF-VIP
|5.5K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
