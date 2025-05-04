SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M VT049
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 231
Bénéfice trades:
1 000 (81.23%)
Perte trades:
231 (18.77%)
Meilleure transaction:
215.82 USD
Pire transaction:
-66.81 USD
Bénéfice brut:
4 337.34 USD (238 260 pips)
Perte brute:
-1 734.25 USD (128 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (36.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
280.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.78%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.61
Longs trades:
625 (50.77%)
Courts trades:
606 (49.23%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
2.11 USD
Bénéfice moyen:
4.34 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-245.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-245.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.74%
Prévision annuelle:
22.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
245.43 USD (1.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.19% (245.43 USD)
Par fonds propres:
8.85% (1 782.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 305
EURJPY-VIP 290
AUDSGD-VIP 129
AUDCAD-VIP 117
USDSGD-VIP 97
GBPNZD-VIP 96
AUDUSD-VIP 80
AUDCHF-VIP 55
AUDJPY-VIP 40
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 530
EURJPY-VIP 346
AUDSGD-VIP 153
AUDCAD-VIP 227
USDSGD-VIP 390
GBPNZD-VIP 178
AUDUSD-VIP 299
AUDCHF-VIP 212
AUDJPY-VIP 119
CADCHF-VIP 103
EURCHF-VIP 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
AUDSGD-VIP 9K
AUDCAD-VIP 8.3K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 8.2K
AUDJPY-VIP 6.8K
CADCHF-VIP 3K
EURCHF-VIP 3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +215.82 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +36.44 USD
Perte consécutive maximale: -245.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30 USD par mois
13%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
1 231
81%
100%
2.50
2.11
USD
9%
1:500
