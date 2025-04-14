- Büyüme
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
112 (69.56%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (30.43%)
En iyi işlem:
1 070.30 USD
En kötü işlem:
-266.10 USD
Brüt kâr:
15 834.86 USD (161 579 pips)
Brüt zarar:
-2 669.61 USD (26 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (5 671.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 671.66 USD (17)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
90.16%
Maks. mevduat yükü:
11.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.45
Alış işlemleri:
90 (55.90%)
Satış işlemleri:
71 (44.10%)
Kâr faktörü:
5.93
Beklenen getiri:
81.77 USD
Ortalama kâr:
141.38 USD
Ortalama zarar:
-54.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-373.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-481.59 USD (7)
Aylık büyüme:
66.48%
Yıllık tahmin:
806.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
911.03 USD (5.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.62% (911.03 USD)
Varlığa göre:
48.86% (2 472.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|CL.R
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|171
|GBPJPY
|-101
|EURJPY
|-250
|AUDJPY
|-36
|GBPNZD
|-79
|NZDJPY
|-48
|USDCAD
|23
|EURNZD
|4
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|CL.R
|133
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|34
|EURCHF
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|135K
|USDJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-3.5K
|AUDJPY
|-384
|GBPNZD
|-586
|NZDJPY
|-366
|USDCAD
|402
|EURNZD
|658
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|CL.R
|136
|GBPUSD
|207
|EURUSD
|355
|EURCHF
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 070.30 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 671.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
bismillah...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
734%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
24
0%
161
69%
90%
5.93
81.77
USD
USD
49%
1:200