SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 734%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
112 (69.56%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (30.43%)
En iyi işlem:
1 070.30 USD
En kötü işlem:
-266.10 USD
Brüt kâr:
15 834.86 USD (161 579 pips)
Brüt zarar:
-2 669.61 USD (26 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (5 671.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 671.66 USD (17)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
90.16%
Maks. mevduat yükü:
11.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.45
Alış işlemleri:
90 (55.90%)
Satış işlemleri:
71 (44.10%)
Kâr faktörü:
5.93
Beklenen getiri:
81.77 USD
Ortalama kâr:
141.38 USD
Ortalama zarar:
-54.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-373.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-481.59 USD (7)
Aylık büyüme:
66.48%
Yıllık tahmin:
806.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
911.03 USD (5.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.62% (911.03 USD)
Varlığa göre:
48.86% (2 472.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 109
USDJPY 10
GBPJPY 8
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPNZD 4
NZDJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
CL.R 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
USDJPY 171
GBPJPY -101
EURJPY -250
AUDJPY -36
GBPNZD -79
NZDJPY -48
USDCAD 23
EURNZD 4
EURCAD 16
USDCHF 81
CL.R 133
GBPUSD 19
EURUSD 34
EURCHF 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 135K
USDJPY 2.8K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -3.5K
AUDJPY -384
GBPNZD -586
NZDJPY -366
USDCAD 402
EURNZD 658
EURCAD 270
USDCHF 690
CL.R 136
GBPUSD 207
EURUSD 355
EURCHF 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 070.30 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 671.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
310 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
bismillah...
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 23:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Black Paper
Ayda 1000 USD
734%
0
0
USD
6.4K
USD
24
0%
161
69%
90%
5.93
81.77
USD
49%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.