Negociações:
286
Negociações com lucro:
198 (69.23%)
Negociações com perda:
88 (30.77%)
Melhor negociação:
2 700.70 USD
Pior negociação:
-1 484.10 USD
Lucro bruto:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Perda bruta:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (2 021.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 163.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
90.97%
Depósito máximo carregado:
48.09%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.52
Negociações longas:
166 (58.04%)
Negociações curtas:
120 (41.96%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
110.89 USD
Lucro médio:
231.61 USD
Perda média:
-160.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-373.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 742.90 USD (4)
Crescimento mensal:
433.17%
Previsão anual:
5 255.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 742.90 USD (29.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.64% (5 742.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.64% (5 742.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|8
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|CL.R
|3
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|342
|GBPJPY
|-694
|EURJPY
|-311
|AUDJPY
|86
|NZDJPY
|-119
|GBPNZD
|-79
|EURNZD
|53
|USDCAD
|23
|CL.R
|189
|EURUSD
|30
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|6
|EURAUD
|66
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|350K
|USDJPY
|5.6K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|-773
|GBPNZD
|-586
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|402
|CL.R
|194
|EURUSD
|359
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|GBPUSD
|207
|EURCHF
|65
|EURAUD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
317 mais ...
bismillah...
Sem comentários
