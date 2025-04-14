SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
286
Negociações com lucro:
198 (69.23%)
Negociações com perda:
88 (30.77%)
Melhor negociação:
2 700.70 USD
Pior negociação:
-1 484.10 USD
Lucro bruto:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Perda bruta:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (2 021.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 163.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
90.97%
Depósito máximo carregado:
48.09%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.52
Negociações longas:
166 (58.04%)
Negociações curtas:
120 (41.96%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
110.89 USD
Lucro médio:
231.61 USD
Perda média:
-160.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-373.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 742.90 USD (4)
Crescimento mensal:
433.17%
Previsão anual:
5 255.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 742.90 USD (29.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.64% (5 742.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.64% (5 742.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 700.70 USD
Pior negociação: -1 484 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 021.14 USD
Máxima perda consecutiva: -373.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
317 mais ...
bismillah...
Sem comentários
2025.12.22 06:32
