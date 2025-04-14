SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
286
Transacciones Rentables:
198 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
88 (30.77%)
Mejor transacción:
2 700.70 USD
Peor transacción:
-1 484.10 USD
Beneficio Bruto:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (2 021.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 163.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
90.97%
Carga máxima del depósito:
48.09%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.52
Transacciones Largas:
166 (58.04%)
Transacciones Cortas:
120 (41.96%)
Factor de Beneficio:
3.24
Beneficio Esperado:
110.89 USD
Beneficio medio:
231.61 USD
Pérdidas medias:
-160.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-373.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 742.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
433.17%
Pronóstico anual:
5 255.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 742.90 USD (29.95%)
Reducción relativa:
De balance:
78.64% (5 742.90 USD)
De fondos:
78.64% (5 742.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 700.70 USD
Peor transacción: -1 484 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 021.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -373.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
otros 317...
bismillah...
No hay comentarios
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
