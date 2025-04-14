- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
198 (69.23%)
Убыточных трейдов:
88 (30.77%)
Лучший трейд:
2 700.70 USD
Худший трейд:
-1 484.10 USD
Общая прибыль:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Общий убыток:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (2 021.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 163.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
90.97%
Макс. загрузка депозита:
48.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
166 (58.04%)
Коротких трейдов:
120 (41.96%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
110.89 USD
Средняя прибыль:
231.61 USD
Средний убыток:
-160.72 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-373.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 742.90 USD (4)
Прирост в месяц:
433.17%
Годовой прогноз:
5 255.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 742.90 USD (29.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.64% (5 742.90 USD)
По эквити:
78.64% (5 742.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|8
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|CL.R
|3
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|342
|GBPJPY
|-694
|EURJPY
|-311
|AUDJPY
|86
|NZDJPY
|-119
|GBPNZD
|-79
|EURNZD
|53
|USDCAD
|23
|CL.R
|189
|EURUSD
|30
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|6
|EURAUD
|66
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|350K
|USDJPY
|5.6K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|-773
|GBPNZD
|-586
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|402
|CL.R
|194
|EURUSD
|359
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|GBPUSD
|207
|EURCHF
|65
|EURAUD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 700.70 USD
Худший трейд: -1 484 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 021.14 USD
Макс. убыток в серии: -373.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
2 983%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
37
0%
286
69%
91%
3.24
110.89
USD
USD
79%
1:200