СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
198 (69.23%)
Убыточных трейдов:
88 (30.77%)
Лучший трейд:
2 700.70 USD
Худший трейд:
-1 484.10 USD
Общая прибыль:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Общий убыток:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (2 021.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 163.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
90.97%
Макс. загрузка депозита:
48.09%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
166 (58.04%)
Коротких трейдов:
120 (41.96%)
Профит фактор:
3.24
Мат. ожидание:
110.89 USD
Средняя прибыль:
231.61 USD
Средний убыток:
-160.72 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-373.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 742.90 USD (4)
Прирост в месяц:
433.17%
Годовой прогноз:
5 255.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 742.90 USD (29.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.64% (5 742.90 USD)
По эквити:
78.64% (5 742.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 700.70 USD
Худший трейд: -1 484 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 021.14 USD
Макс. убыток в серии: -373.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
еще 317...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
bismillah...
Нет отзывов
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Black Paper
1000 USD в месяц
2 983%
0
0
USD
20K
USD
37
0%
286
69%
91%
3.24
110.89
USD
79%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.