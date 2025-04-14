- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
112 (69.56%)
Loss Trade:
49 (30.43%)
Best Trade:
1 070.30 USD
Worst Trade:
-266.10 USD
Profitto lordo:
15 834.86 USD (161 579 pips)
Perdita lorda:
-2 669.61 USD (26 947 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (5 671.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 671.66 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
90.16%
Massimo carico di deposito:
11.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.45
Long Trade:
90 (55.90%)
Short Trade:
71 (44.10%)
Fattore di profitto:
5.93
Profitto previsto:
81.77 USD
Profitto medio:
141.38 USD
Perdita media:
-54.48 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-373.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-481.59 USD (7)
Crescita mensile:
66.66%
Previsione annuale:
808.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
911.03 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.62% (911.03 USD)
Per equità:
48.86% (2 472.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPNZD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|CL.R
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|EURCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|171
|GBPJPY
|-101
|EURJPY
|-250
|AUDJPY
|-36
|GBPNZD
|-79
|NZDJPY
|-48
|USDCAD
|23
|EURNZD
|4
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|CL.R
|133
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|34
|EURCHF
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|135K
|USDJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-3.5K
|AUDJPY
|-384
|GBPNZD
|-586
|NZDJPY
|-366
|USDCAD
|402
|EURNZD
|658
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|CL.R
|136
|GBPUSD
|207
|EURUSD
|355
|EURCHF
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 070.30 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 671.66 USD
Massima perdita consecutiva: -373.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
