Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 734%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
112 (69.56%)
Loss Trade:
49 (30.43%)
Best Trade:
1 070.30 USD
Worst Trade:
-266.10 USD
Profitto lordo:
15 834.86 USD (161 579 pips)
Perdita lorda:
-2 669.61 USD (26 947 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (5 671.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 671.66 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
90.16%
Massimo carico di deposito:
11.90%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.45
Long Trade:
90 (55.90%)
Short Trade:
71 (44.10%)
Fattore di profitto:
5.93
Profitto previsto:
81.77 USD
Profitto medio:
141.38 USD
Perdita media:
-54.48 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-373.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-481.59 USD (7)
Crescita mensile:
66.66%
Previsione annuale:
808.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
911.03 USD (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.62% (911.03 USD)
Per equità:
48.86% (2 472.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 109
USDJPY 10
GBPJPY 8
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPNZD 4
NZDJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
CL.R 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
USDJPY 171
GBPJPY -101
EURJPY -250
AUDJPY -36
GBPNZD -79
NZDJPY -48
USDCAD 23
EURNZD 4
EURCAD 16
USDCHF 81
CL.R 133
GBPUSD 19
EURUSD 34
EURCHF 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 135K
USDJPY 2.8K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -3.5K
AUDJPY -384
GBPNZD -586
NZDJPY -366
USDCAD 402
EURNZD 658
EURCAD 270
USDCHF 690
CL.R 136
GBPUSD 207
EURUSD 355
EURCHF 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 070.30 USD
Worst Trade: -266 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 671.66 USD
Massima perdita consecutiva: -373.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
bismillah...
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 23:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.