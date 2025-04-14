SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
286
Gewinntrades:
198 (69.23%)
Verlusttrades:
88 (30.77%)
Bester Trade:
2 700.70 USD
Schlechtester Trade:
-1 484.10 USD
Bruttoprofit:
45 858.32 USD (453 346 pips)
Bruttoverlust:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (2 021.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 163.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
90.97%
Max deposit load:
48.09%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.52
Long-Positionen:
166 (58.04%)
Short-Positionen:
120 (41.96%)
Profit-Faktor:
3.24
Mathematische Gewinnerwartung:
110.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
231.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-160.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-373.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 742.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
183.92%
Jahresprognose:
2 231.53%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 742.90 USD (29.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.64% (5 742.90 USD)
Kapital:
78.64% (5 742.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 700.70 USD
Schlechtester Trade: -1 484 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 021.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -373.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
noch 317 ...
bismillah...
Keine Bewertungen
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.