Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 625%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
156
Bénéfice trades:
107 (68.58%)
Perte trades:
49 (31.41%)
Meilleure transaction:
1 070.30 USD
Pire transaction:
-266.10 USD
Bénéfice brut:
14 867.36 USD (151 806 pips)
Perte brute:
-2 669.61 USD (26 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (5 671.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 671.66 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
90.16%
Charge de dépôt maximale:
11.90%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.39
Longs trades:
86 (55.13%)
Courts trades:
70 (44.87%)
Facteur de profit:
5.57
Rendement attendu:
78.19 USD
Bénéfice moyen:
138.95 USD
Perte moyenne:
-54.48 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-373.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-481.59 USD (7)
Croissance mensuelle:
45.24%
Prévision annuelle:
548.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
911.03 USD (5.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.62% (911.03 USD)
Par fonds propres:
48.86% (2 472.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 104
USDJPY 10
GBPJPY 8
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPNZD 4
NZDJPY 4
USDCAD 3
EURNZD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
CL.R 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
USDJPY 171
GBPJPY -101
EURJPY -250
AUDJPY -36
GBPNZD -79
NZDJPY -48
USDCAD 23
EURNZD 4
EURCAD 16
USDCHF 81
CL.R 133
GBPUSD 19
EURUSD 34
EURCHF 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 125K
USDJPY 2.8K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -3.5K
AUDJPY -384
GBPNZD -586
NZDJPY -366
USDCAD 402
EURNZD 658
EURCAD 270
USDCHF 690
CL.R 136
GBPUSD 207
EURUSD 355
EURCHF 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 070.30 USD
Pire transaction: -266 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +5 671.66 USD
Perte consécutive maximale: -373.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
310 plus...
bismillah...
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 23:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
