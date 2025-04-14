信号部分
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
286
盈利交易:
198 (69.23%)
亏损交易:
88 (30.77%)
最好交易:
2 700.70 USD
最差交易:
-1 484.10 USD
毛利:
45 858.32 USD (453 346 pips)
毛利亏损:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
最大连续赢利:
27 (2 021.14 USD)
最大连续盈利:
8 163.00 USD (5)
夏普比率:
0.30
交易活动:
90.97%
最大入金加载:
48.09%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.52
长期交易:
166 (58.04%)
短期交易:
120 (41.96%)
利润因子:
3.24
预期回报:
110.89 USD
平均利润:
231.61 USD
平均损失:
-160.72 USD
最大连续失误:
12 (-373.63 USD)
最大连续亏损:
-5 742.90 USD (4)
每月增长:
433.17%
年度预测:
5 255.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 742.90 USD (29.95%)
相对跌幅:
结余:
78.64% (5 742.90 USD)
净值:
78.64% (5 742.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 700.70 USD
最差交易: -1 484 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 021.14 USD
最大连续亏损: -373.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
317 更多...
bismillah...
没有评论
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
