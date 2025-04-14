- 成长
交易:
286
盈利交易:
198 (69.23%)
亏损交易:
88 (30.77%)
最好交易:
2 700.70 USD
最差交易:
-1 484.10 USD
毛利:
45 858.32 USD (453 346 pips)
毛利亏损:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
最大连续赢利:
27 (2 021.14 USD)
最大连续盈利:
8 163.00 USD (5)
夏普比率:
0.30
交易活动:
90.97%
最大入金加载:
48.09%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.52
长期交易:
166 (58.04%)
短期交易:
120 (41.96%)
利润因子:
3.24
预期回报:
110.89 USD
平均利润:
231.61 USD
平均损失:
-160.72 USD
最大连续失误:
12 (-373.63 USD)
最大连续亏损:
-5 742.90 USD (4)
每月增长:
433.17%
年度预测:
5 255.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 742.90 USD (29.95%)
相对跌幅:
结余:
78.64% (5 742.90 USD)
净值:
78.64% (5 742.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|8
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|CL.R
|3
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|342
|GBPJPY
|-694
|EURJPY
|-311
|AUDJPY
|86
|NZDJPY
|-119
|GBPNZD
|-79
|EURNZD
|53
|USDCAD
|23
|CL.R
|189
|EURUSD
|30
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|6
|EURAUD
|66
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|350K
|USDJPY
|5.6K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|-773
|GBPNZD
|-586
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|402
|CL.R
|194
|EURUSD
|359
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|GBPUSD
|207
|EURCHF
|65
|EURAUD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 700.70 USD
最差交易: -1 484 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 021.14 USD
最大连续亏损: -373.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
