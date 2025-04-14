- 成長
トレード:
286
利益トレード:
198 (69.23%)
損失トレード:
88 (30.77%)
ベストトレード:
2 700.70 USD
最悪のトレード:
-1 484.10 USD
総利益:
45 858.32 USD (453 346 pips)
総損失:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 021.14 USD)
最大連続利益:
8 163.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
90.97%
最大入金額:
48.09%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.52
長いトレード:
166 (58.04%)
短いトレード:
120 (41.96%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
110.89 USD
平均利益:
231.61 USD
平均損失:
-160.72 USD
最大連続の負け:
12 (-373.63 USD)
最大連続損失:
-5 742.90 USD (4)
月間成長:
183.92%
年間予想:
2 231.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 742.90 USD (29.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.64% (5 742.90 USD)
エクイティによる:
78.64% (5 742.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|8
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|CL.R
|3
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32K
|USDJPY
|342
|GBPJPY
|-694
|EURJPY
|-311
|AUDJPY
|86
|NZDJPY
|-119
|GBPNZD
|-79
|EURNZD
|53
|USDCAD
|23
|CL.R
|189
|EURUSD
|30
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|6
|EURAUD
|66
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|350K
|USDJPY
|5.6K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|-773
|GBPNZD
|-586
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|402
|CL.R
|194
|EURUSD
|359
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|GBPUSD
|207
|EURCHF
|65
|EURAUD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 27
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
