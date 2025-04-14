シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2 983%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
286
利益トレード:
198 (69.23%)
損失トレード:
88 (30.77%)
ベストトレード:
2 700.70 USD
最悪のトレード:
-1 484.10 USD
総利益:
45 858.32 USD (453 346 pips)
総損失:
-14 143.43 USD (108 428 pips)
最大連続の勝ち:
27 (2 021.14 USD)
最大連続利益:
8 163.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
90.97%
最大入金額:
48.09%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.52
長いトレード:
166 (58.04%)
短いトレード:
120 (41.96%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
110.89 USD
平均利益:
231.61 USD
平均損失:
-160.72 USD
最大連続の負け:
12 (-373.63 USD)
最大連続損失:
-5 742.90 USD (4)
月間成長:
183.92%
年間予想:
2 231.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 742.90 USD (29.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.64% (5 742.90 USD)
エクイティによる:
78.64% (5 742.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 196
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 32K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
GBPUSD 19
EURCHF 6
EURAUD 66
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 350K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
GBPUSD 207
EURCHF 65
EURAUD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 700.70 USD
最悪のトレード: -1 484 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 021.14 USD
最大連続損失: -373.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 27
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
317 より多く...
bismillah...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Black Paper
1000 USD/月
2 983%
0
0
USD
20K
USD
37
0%
286
69%
91%
3.24
110.89
USD
79%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください