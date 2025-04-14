- 자본
- 축소
트레이드:
302
이익 거래:
211 (69.86%)
손실 거래:
91 (30.13%)
최고의 거래:
2 700.70 USD
최악의 거래:
-1 484.10 USD
총 수익:
53 520.22 USD (502 676 pips)
총 손실:
-14 266.42 USD (110 017 pips)
연속 최대 이익:
27 (2 021.14 USD)
연속 최대 이익:
8 163.00 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
88.16%
최대 입금량:
48.09%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.84
롱(주식매수):
181 (59.93%)
숏(주식차입매도):
121 (40.07%)
수익 요인:
3.75
기대수익:
129.98 USD
평균 이익:
253.65 USD
평균 손실:
-156.77 USD
연속 최대 손실:
12 (-373.63 USD)
연속 최대 손실:
-5 742.90 USD (4)
월별 성장률:
145.65%
연간 예측:
1 767.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 742.90 USD (29.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.64% (5 742.90 USD)
자본금별:
78.64% (5 742.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|USDJPY
|18
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|8
|GBPNZD
|4
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|CL.R
|3
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40K
|USDJPY
|342
|GBPJPY
|-694
|EURJPY
|-311
|AUDJPY
|86
|NZDJPY
|-119
|GBPNZD
|-79
|EURNZD
|53
|USDCAD
|23
|CL.R
|189
|EURUSD
|30
|EURCAD
|16
|USDCHF
|81
|EURAUD
|21
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|6
|GBPAUD
|-47
|AUDUSD
|-31
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|399K
|USDJPY
|5.6K
|GBPJPY
|-10K
|EURJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|-773
|GBPNZD
|-586
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|402
|CL.R
|194
|EURUSD
|359
|EURCAD
|270
|USDCHF
|690
|EURAUD
|387
|GBPUSD
|207
|EURCHF
|65
|GBPAUD
|-666
|AUDUSD
|-288
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 700.70 USD
최악의 거래: -1 484 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 021.14 USD
연속 최대 손실: -373.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
