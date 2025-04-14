시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Black Paper
Neni Arwanda

Black Paper

Neni Arwanda
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4 244%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
302
이익 거래:
211 (69.86%)
손실 거래:
91 (30.13%)
최고의 거래:
2 700.70 USD
최악의 거래:
-1 484.10 USD
총 수익:
53 520.22 USD (502 676 pips)
총 손실:
-14 266.42 USD (110 017 pips)
연속 최대 이익:
27 (2 021.14 USD)
연속 최대 이익:
8 163.00 USD (5)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
88.16%
최대 입금량:
48.09%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.84
롱(주식매수):
181 (59.93%)
숏(주식차입매도):
121 (40.07%)
수익 요인:
3.75
기대수익:
129.98 USD
평균 이익:
253.65 USD
평균 손실:
-156.77 USD
연속 최대 손실:
12 (-373.63 USD)
연속 최대 손실:
-5 742.90 USD (4)
월별 성장률:
145.65%
연간 예측:
1 767.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 742.90 USD (29.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.64% (5 742.90 USD)
자본금별:
78.64% (5 742.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 209
USDJPY 18
GBPJPY 18
EURJPY 13
AUDJPY 9
NZDJPY 8
GBPNZD 4
EURNZD 4
USDCAD 3
CL.R 3
EURUSD 3
EURCAD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 40K
USDJPY 342
GBPJPY -694
EURJPY -311
AUDJPY 86
NZDJPY -119
GBPNZD -79
EURNZD 53
USDCAD 23
CL.R 189
EURUSD 30
EURCAD 16
USDCHF 81
EURAUD 21
GBPUSD 19
EURCHF 6
GBPAUD -47
AUDUSD -31
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 399K
USDJPY 5.6K
GBPJPY -10K
EURJPY -4.8K
AUDJPY 1.1K
NZDJPY -773
GBPNZD -586
EURNZD 1.5K
USDCAD 402
CL.R 194
EURUSD 359
EURCAD 270
USDCHF 690
EURAUD 387
GBPUSD 207
EURCHF 65
GBPAUD -666
AUDUSD -288
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 700.70 USD
최악의 거래: -1 484 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 021.14 USD
연속 최대 손실: -373.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

bismillah...
리뷰 없음
2026.01.14 06:29
No swaps are charged
2026.01.14 06:29
No swaps are charged
2026.01.05 17:09
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Black Paper
월별 1000 USD
4 244%
0
0
USD
21K
USD
40
0%
302
69%
88%
3.75
129.98
USD
79%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.