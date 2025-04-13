SinyallerBölümler
Anggita Husada

Aurum Scalper Alpha

Anggita Husada
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
93 (86.11%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (13.89%)
En iyi işlem:
21.36 USD
En kötü işlem:
-40.96 USD
Brüt kâr:
163.27 USD (465 799 pips)
Brüt zarar:
-103.48 USD (214 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (39.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.32 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.31%
Maks. mevduat yükü:
48.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
54 (50.00%)
Satış işlemleri:
54 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.96 USD (1)
Aylık büyüme:
-11.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.89 USD
Maksimum:
40.96 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.88% (23.76 USD)
Varlığa göre:
29.94% (9.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 61
XAUUSD 36
AUDCAD 5
EURUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 33
XAUUSD 30
AUDCAD 0
EURUSD -3
GBPAUD -1
GBPJPY 0
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 251K
XAUUSD 1.3K
AUDCAD -4
EURUSD -252
GBPAUD -199
GBPJPY 36
EURAUD 32
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.36 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BenchMark-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 1
182 daha fazla...
PO sistem with tight trailing and stop loss.
İnceleme yok
2025.09.15 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.31% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 04:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 11:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 04:12
No swaps are charged
2025.07.17 04:12
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.