- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
93 (86.11%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (13.89%)
En iyi işlem:
21.36 USD
En kötü işlem:
-40.96 USD
Brüt kâr:
163.27 USD (465 799 pips)
Brüt zarar:
-103.48 USD (214 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (39.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.32 USD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
1.31%
Maks. mevduat yükü:
48.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
54 (50.00%)
Satış işlemleri:
54 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.96 USD (1)
Aylık büyüme:
-11.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.89 USD
Maksimum:
40.96 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.88% (23.76 USD)
Varlığa göre:
29.94% (9.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|61
|XAUUSD
|36
|AUDCAD
|5
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|30
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|-3
|GBPAUD
|-1
|GBPJPY
|0
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|251K
|XAUUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-4
|EURUSD
|-252
|GBPAUD
|-199
|GBPJPY
|36
|EURAUD
|32
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.36 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
PO sistem with tight trailing and stop loss.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
27
USD
USD
28
69%
108
86%
1%
1.57
0.55
USD
USD
53%
1:500