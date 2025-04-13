SegnaliSezioni
Anggita Husada

Aurum Scalper Alpha

Anggita Husada
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
93 (86.11%)
Loss Trade:
15 (13.89%)
Best Trade:
21.36 USD
Worst Trade:
-40.96 USD
Profitto lordo:
163.27 USD (465 799 pips)
Perdita lorda:
-103.48 USD (214 283 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.32 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
48.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
54 (50.00%)
Short Trade:
54 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.96 USD (1)
Crescita mensile:
-11.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
40.96 USD (43.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.88% (23.76 USD)
Per equità:
29.94% (9.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 61
XAUUSD 36
AUDCAD 5
EURUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 33
XAUUSD 30
AUDCAD 0
EURUSD -3
GBPAUD -1
GBPJPY 0
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 251K
XAUUSD 1.3K
AUDCAD -4
EURUSD -252
GBPAUD -199
GBPJPY 36
EURAUD 32
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.36 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -15.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BenchMark-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 1
PO sistem with tight trailing and stop loss.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aurum Scalper Alpha
30USD al mese
42%
0
0
USD
27
USD
28
69%
108
86%
1%
1.57
0.55
USD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.