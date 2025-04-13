- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
93 (86.11%)
Loss Trade:
15 (13.89%)
Best Trade:
21.36 USD
Worst Trade:
-40.96 USD
Profitto lordo:
163.27 USD (465 799 pips)
Perdita lorda:
-103.48 USD (214 283 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (39.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.32 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
48.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
54 (50.00%)
Short Trade:
54 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.96 USD (1)
Crescita mensile:
-11.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.89 USD
Massimale:
40.96 USD (43.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.88% (23.76 USD)
Per equità:
29.94% (9.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|61
|XAUUSD
|36
|AUDCAD
|5
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|30
|AUDCAD
|0
|EURUSD
|-3
|GBPAUD
|-1
|GBPJPY
|0
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|251K
|XAUUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-4
|EURUSD
|-252
|GBPAUD
|-199
|GBPJPY
|36
|EURAUD
|32
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.36 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.69 USD
Massima perdita consecutiva: -15.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
182 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
PO sistem with tight trailing and stop loss.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
27
USD
USD
28
69%
108
86%
1%
1.57
0.55
USD
USD
53%
1:500