Anggita Husada

Aurum Scalper Alpha

Anggita Husada
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
93 (86.11%)
Perte trades:
15 (13.89%)
Meilleure transaction:
21.36 USD
Pire transaction:
-40.96 USD
Bénéfice brut:
163.27 USD (465 799 pips)
Perte brute:
-103.48 USD (214 283 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (39.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.32 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
1.31%
Charge de dépôt maximale:
48.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
54 (50.00%)
Courts trades:
54 (50.00%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-6.90 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-15.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.96 USD (1)
Croissance mensuelle:
-11.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.89 USD
Maximal:
40.96 USD (43.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.88% (23.76 USD)
Par fonds propres:
29.94% (9.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 61
XAUUSD 36
AUDCAD 5
EURUSD 2
GBPAUD 2
GBPJPY 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 33
XAUUSD 30
AUDCAD 0
EURUSD -3
GBPAUD -1
GBPJPY 0
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 251K
XAUUSD 1.3K
AUDCAD -4
EURUSD -252
GBPAUD -199
GBPJPY 36
EURAUD 32
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.36 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +39.69 USD
Perte consécutive maximale: -15.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BenchMark-Real
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 7
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
XMAU-Real 19
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 1
182 plus...
PO sistem with tight trailing and stop loss.
Aucun avis
2025.09.15 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.31% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 04:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 11:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 04:12
No swaps are charged
2025.07.17 04:12
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
