Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BenchMark-Real 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 1 NewWinFx-REAL 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 7 Axi-US03-Demo 0.00 × 1 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 2 TradersWay-Live 2 0.00 × 34 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 FXCM-GBPReal01 0.00 × 3 Tickmill-Live08 0.00 × 1 XMGlobal-Real 35 0.00 × 2 BDSwissGlobal-Real01 0.00 × 3 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 EagleFX-Live 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 XMAU-Real 19 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 XMGlobal-Real 32 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 2 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 2 Longhorn-Real2 0.00 × 1 182 plus...