SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Katherine Goble
Phan Tan Trinh

Katherine Goble

Phan Tan Trinh
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real29
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
57 (51.81%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (48.18%)
En iyi işlem:
15.69 USD
En kötü işlem:
-17.29 USD
Brüt kâr:
150.81 USD (48 307 pips)
Brüt zarar:
-163.37 USD (41 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.55 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
61.42%
Maks. mevduat yükü:
611.69%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
39 (35.45%)
Satış işlemleri:
71 (64.55%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-3.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.61 USD (3)
Aylık büyüme:
18.27%
Yıllık tahmin:
221.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.36 USD
Maksimum:
37.65 USD (23.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.18% (32.88 USD)
Varlığa göre:
85.82% (133.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURGBP 9
USDCHF 7
EURAUD 7
ETHUSD 7
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
BTCUSD 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
XAUUSD 2
AUDUSD 2
EURJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -6
USDJPY 7
CADJPY -29
EURGBP 3
USDCHF 4
EURAUD 10
ETHUSD -2
GBPUSD 6
EURUSD -1
CADCHF 7
GBPJPY -20
NZDUSD 7
CHFJPY 1
AUDNZD -3
BTCUSD 0
NZDJPY -3
AUDJPY -5
XAUUSD 7
AUDUSD 3
EURJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -315
USDJPY 541
CADJPY -1.3K
EURGBP -67
USDCHF 161
EURAUD 568
ETHUSD -2K
GBPUSD 317
EURUSD -19
CADCHF 210
GBPJPY -796
NZDUSD 347
CHFJPY 55
AUDNZD -257
BTCUSD 2.9K
NZDJPY -255
AUDJPY -374
XAUUSD 7.1K
AUDUSD 145
EURJPY 125
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.69 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.06 × 67
Exness-Real29
7.68 × 124
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Breakout strategy with tight stoploss

タイトなストップロスを伴うブレイクアウト戦略

استراتيجية الاختراق مع وقف الخسارة الضيق

İnceleme yok
2025.09.30 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 22:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 08:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 20:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 04:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 23:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Katherine Goble
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
75
USD
6
0%
110
51%
61%
0.92
-0.11
USD
86%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.