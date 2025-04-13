SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Katherine Goble
Phan Tan Trinh

Katherine Goble

Phan Tan Trinh
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Exness-Real29
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
57 (51.81%)
Perte trades:
53 (48.18%)
Meilleure transaction:
15.69 USD
Pire transaction:
-17.29 USD
Bénéfice brut:
150.81 USD (48 307 pips)
Perte brute:
-163.37 USD (41 306 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.55 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
61.42%
Charge de dépôt maximale:
611.69%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
39 (35.45%)
Courts trades:
71 (64.55%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-3.08 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.61 USD (3)
Croissance mensuelle:
18.27%
Prévision annuelle:
221.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.36 USD
Maximal:
37.65 USD (23.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.18% (32.88 USD)
Par fonds propres:
85.82% (133.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURGBP 9
USDCHF 7
EURAUD 7
ETHUSD 7
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
BTCUSD 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
XAUUSD 2
AUDUSD 2
EURJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -6
USDJPY 7
CADJPY -29
EURGBP 3
USDCHF 4
EURAUD 10
ETHUSD -2
GBPUSD 6
EURUSD -1
CADCHF 7
GBPJPY -20
NZDUSD 7
CHFJPY 1
AUDNZD -3
BTCUSD 0
NZDJPY -3
AUDJPY -5
XAUUSD 7
AUDUSD 3
EURJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -315
USDJPY 541
CADJPY -1.3K
EURGBP -67
USDCHF 161
EURAUD 568
ETHUSD -2K
GBPUSD 317
EURUSD -19
CADCHF 210
GBPJPY -796
NZDUSD 347
CHFJPY 55
AUDNZD -257
BTCUSD 2.9K
NZDJPY -255
AUDJPY -374
XAUUSD 7.1K
AUDUSD 145
EURJPY 125
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.69 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.30 USD
Perte consécutive maximale: -9.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.06 × 67
Exness-Real29
7.68 × 124
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Breakout strategy with tight stoploss

タイトなストップロスを伴うブレイクアウト戦略

استراتيجية الاختراق مع وقف الخسارة الضيق

Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.